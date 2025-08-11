Подписание в Вашингтоне мирной декларации между Азербайджаном и Арменией, а также создание транспортного коридора TRIPP («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания») вызвало бурю эмоций в Тегеране. С одной стороны, официальные лица вынуждены озвучивать поддержку мирным усилиям на Южном Кавказе. Но, с другой стороны, в кулуарах и СМИ нарастает тревога и недовольство — иностранное вмешательство и потенциальное изменение границ воспринимаются как вызов, способный разрушить привычный баланс сил.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти прямо говорит о своих опасениях: «Страны НАТО хотят ослабить сотрудничество Ирана и России, передав Зангезурский коридор под управление США». Его слова звучат как жёсткое предупреждение — ведь речь идёт не просто о дороге, а о ключевом элементе геополитической игры, способном изменить расстановку сил в регионе. Велаяти также подчеркивает, что «Азербайджан может использовать территорию Ирана для установления связи с Нахчываном вместо изменения границ», намекая на скрытые угрозы и нежелательные сценарии.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, пытаясь сгладить напряжение, отметил: «Все не так, как преувеличивают в новостях. Требования Исламской Республики, связанные с этим маршрутом, были учтены». Но в его словах чувствуется и беспокойство — «единственная озабоченность в том, что эту дорогу будут строить американские и армянские компании», — добавил он, словно предупреждая, что доверять этим сторонам в регионе Иран не намерен.

Таким образом, иранские официальные лица балансируют между официальной вежливостью и реальной настороженностью. В иранских СМИ одновременно звучит поддержка мирного диалога и открытые предупреждения: реализация Зангезурского коридора — это серьёзный вызов, способный усилить позиции США и Израиля, выводя Иран из игры на ключевых транспортных маршрутах региона. Для Тегерана — это не просто экономический или инфраструктурный вопрос, это вопрос выживания и влияния в собственном «заднем дворе».

Итак, как же на самом деле относится Иран к подписанию мирной декларации и открытию Зангезурского коридора? Чтобы лучше понять эту двойственность и разобраться в мотивах иранского руководства, Minval Politika обратился к политологу, эксперту по Ирану Михаилу Бородкину.

По словам политолога, реакция Тегерана на мирный процесс между Баку и Ереваном носит двойственный характер, но в целом является негативной.

«Тегеран рассматривает этот процесс, особенно связанный с ним Зангезурский коридор, как проект США и Израиля, направленный на ослабление позиций Ирана. Большинство иранских официальных лиц и СМИ, в том числе издание Bultannews, называют коридор частью израильской стратегии по провоцированию беспорядков и нестабильности на иранской границе. По их мнению, коридор усилит позиции Азербайджана — союзника Израиля, а также исключит Иран из регионального геополитического и экономического уравнения, предоставив Израилю опорную базу непосредственно у границ Ирана. Для противодействия этому проекту, считают в Иране, необходимо объединить усилия с Россией и Арменией и сорвать создание Зангезурского коридора», — отметил Бородкин.

Он также отметил, что в Иране всё чаще звучат критические оценки в адрес собственной внутренней политики, которую называют одной из главных причин отставания страны в реализации крупных инфраструктурных и транспортных проектов.

«К примеру, портал Borna публикует статью с резкой критикой иранской политики и отмечает, что все соседние страны активно участвуют в создании глобальных торговых маршрутов, включая Зангезурский коридор, тогда как Иран выпал из этого процесса, несмотря на свои географические преимущества. По мнению авторов, причиной отставания Ирана являются санкции, отсутствие чёткой стратегии, геополитические иллюзии, а также некомпетентность и коррупция», — поясняет эксперт.

Бородкин также обратил внимание на мнение эксперта по Кавказу Хамеда Хосровшахи.

«Эксперт по Кавказу Хамед Хосровшахи в интервью „Этемад Онлайн“ отметил, что встреча президента Алиева с премьером Пашиняном в Белом доме ознаменовала новый этап игры сверхдержав в регионе. По его мнению, Вашингтон посылает ясный сигнал Москве, Пекину и Тегерану о своём намерении стать активным участником местных процессов. Создание Зангезурского коридора позволит США взять под контроль важный транзитный маршрут между Китаем и Европой и одновременно усилит давление на Иран с севера».

По словам эксперта, эти примеры помогают глубже понять, как на самом деле Тегеран относится к происходящему и что стоит за официальными заявлениями.

«Я привёл эти примеры вовсе не случайно — именно такие публикации, интервью и высказывания отражают настроение в Иране и демонстрируют степень их обеспокоенности», — пояснил политолог.

Таким образом, в Иране сегодня преобладают два основных взгляда на ситуацию: одни считают, что страна оказалась за бортом из-за слабой внутренней политики, другие же уверены, что перед ними — проект США и Израиля, направленный на ослабление Ирана.

«Лишь немногие эксперты внутри Ирана признают, что изоляция страны связана с её собственными внешнеполитическими ошибками, санкциями и внутренними проблемами. Большинство же склонны видеть за этим внешние интриги и заговоры», — отметил Бородкин.

Он также подчеркнул, что Иран неоднократно заявлял о неприемлемости любых изменений границ и готов применить силу, чтобы помешать реализации проекта Зангезурского коридора.

«В ближайшее время станет ясно, насколько решительно готов действовать иранский режим», — заключил политолог.