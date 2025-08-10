В первом полугодии ВР и ее партнеры по совместным проектам, оператором которых она является, направили в Азербайджане около 0,7 миллиона долларов на проекты социальных инвестиций. Об этом говорится в сообщении компании.

Уточняется, что это на 0,2 миллиона долларов или на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что в течение первых шести месяцев эти проекты включали в себя 17 образовательных программ, которые в настоящее время продолжаются, и 1 проект, который поддерживает создание местных навыков и развитие предпринимательства.

При этом компания направила около 0,4 миллиона долларов в первом полугодии на проекты, спонсируемые от ее имени в Азербайджане. К ним относятся 19 образовательных инициатив, которые в настоящее время продолжаются, 1 проект в поддержку создания местных навыков и развития предпринимательства, 5 экологических инициатив и поддержка 7 конференций и семинаров по различным темам, то есть в целом 32 проекта.