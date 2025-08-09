Парламентская ассамблея ОБСЕ поддержала парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится на официальной странице ассамблеи в соцсети Х.
«Президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро, специальный представитель по Южному Кавказу Луиш Граса и генеральный секретарь Роберто Монтелла приветствовали подписание совместной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне, назвав это событие историческим прорывом на пути к прочному миру на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.
OSCE PA Pres. @perejoanpons, SR on the South Caucasus Luis Graça & SG @robertomontella today welcomed the signing of a Joint Declaration in Washington DC between 🇦🇲 and 🇦🇿, calling it a historic breakthrough toward lasting peace in the South Caucasus.
— OSCE PA (@oscepa) August 9, 2025