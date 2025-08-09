Трёхсторонняя встреча, состоявшаяся 8 августа между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа, стала переломным событием в политической истории Южного Кавказа. По приглашению главы Белого дома лидеры двух южно-кавказских государств впервые за длительное время встретились в американской столице при прямом содействии США, что само по себе стало демонстрацией изменения баланса внешнеполитических сил в регионе. Согласно повестке, она включала двусторонние переговоры между Баку и Вашингтоном, Ереваном и Вашингтоном, а также обсуждение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, однако реальное содержание встреч превратило их в площадку, где были зафиксированы новые правила игры: от стратегического сближения государств Южного Кавказа и США до переопределения архитектуры региональной безопасности и транспортной логистики.

Политическая основа нынешнего сближения Азербайджана и Соединённых Штатов начала формироваться задолго до августовской встречи в Белом доме. Поворотным моментом стала дата 5 ноября 2024 года, когда за три месяца до президентских выборов в США президент Ильхам Алиев, выступая на Глобальном медиафоруме в Шуше, публично и открыто дал высокую оценку тогдашнему кандидату Дональду Трампу. Отвечая на вопрос журналиста, он подчеркнул: «В период его президентства Соединённые Штаты не начинали войн и демонстрировали приверженность семейным и традиционным ценностям». Это высказывание, прозвучавшее на фоне обострения мировой конкуренции за сферы влияния, стало не просто вежливым дипломатическим реверансом, а продуманным политическим сигналом о готовности Баку строить углублённый диалог с будущей администрацией США.

Победа Дональда Трампа открыла дорогу к интенсификации двусторонних контактов. Регулярные телефонные переговоры, личная переписка, согласование приоритетов и обмен визитами между ключевыми фигурами двух государств постепенно создали атмосферу доверия, позволившую вынести на стол переговоров в Вашингтоне не только текущие, но и стратегические вопросы.

«Мы создали прочную основу для стратегического диалога, выходящего за рамки обычной дипломатии», — заявил Ильхам Алиев уже по итогам визита.

Ключевым документом стала подписанная в Белом доме Хартия стратегического партнёрства и Меморандум о взаимопонимании. В них были зафиксированы три направления сотрудничества: развитие энергетических, торговых и транзитных связей; привлечение инвестиций в цифровую инфраструктуру и искусственный интеллект; а также углубление военно-политического взаимодействия, включая поставки оборонной продукции и совместную борьбу с терроризмом. Дональд Трамп охарактеризовал эти документы как «новую дорожную карту, которая свяжет наши страны не только интересами, но и взаимной ответственностью».

Одним из важнейших результатов переговоров стало приостановление действия поправки № 907 к «Акту в поддержку свободы», которая с 1992 года ограничивала оказание государственной помощи Азербайджану, используя предлог «блокады» Армении. Это решение, особенно значимое после восстановления поправки администрацией Байдена, было воспринято в Баку как ликвидация одного из самых устойчивых политических барьеров. Не менее значимым стало снятие запрета на поставки вооружений США в Азербайджан. Президент Ильхам Алиев прямо заявил: «Этот шаг открывает перед нами доступ к самым современным оборонным технологиям и позволит нам диверсифицировать источники военных поставок». Для Вашингтона это означает расширение своего влияния в стратегически важном регионе и укрепление союзных осей «США – Турция- Азербайджан» и «США-Израиль -Азербайджан».

Однако именно транспортная и логистическая повестка стала одним из главных содержательных блоков переговоров. Особое внимание было уделено проекту «Мост Трампа» (TRIPP), предполагающему передачу мегринского участка железной дороги в Армении в долгосрочное управление американской частной компании. Дональд Трамп отметил: «Инвестиции в инфраструктуру — это инвестиции в мир. Этот проект создаст новые маршруты торговли, укрепит доверие и откроет регион для экономического роста».

Для Баку этот коридор — стратегическая артерия, обеспечивающая прямое и безопасное сообщение с Нахчываном при гарантиях Вашингтона. Для США — возможность закрепить своё присутствие на важнейшем узле евразийской логистики и получить инструмент влияния на региональные коммуникации. Для Москвы и Тегерана — вызов, означающий потерю контроля над ключевым транзитным направлением и сокращение возможностей диктовать условия в сфере логистики. Реализация TRIPP создаёт сложные юридические коллизии, ведь до 2038 года управление железными дорогами Армении находится в концессии Южно-Кавказской железной дороги (дочерняя структура РЖД).

Не менее остро в регионе восприняли и военный блок договорённостей. Доступ Азербайджана к американским системам ПВО, высокоточному оружию, разведывательным и коммуникационным комплексам меняет баланс сил. В Баку этот шаг рассматривают как гарантию независимости от монопольных поставщиков и инструмент повышения обороноспособности. В Москве и Тегеране — как прямое вмешательство США в региональную архитектуру безопасности.

Важным символическим итогом стало парафирование мирного договора между Азербайджаном и Арменией. «Парафирование — это не просто формальность, это точка невозврата. Мы фиксируем реальность, в которой территориальные споры уходят в прошлое», — заявил Ильхам Алиев. Для Еревана это означает согласие на новую геополитическую конфигурацию, в рамках которой открывается перспектива выхода из транспортной и политической изоляции.

Значимым политическим жестом стала и инициатива о роспуске Минской группы ОБСЕ. Эта структура, созданная в начале 1990-х годов для поиска мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, за почти три десятилетия не смогла предложить эффективного решения. «Минская группа замораживала конфликт, но не приближала нас к миру», — подчеркнул президент Алиев. Для США поддержка этого шага открывает возможность закрепить новые форматы посредничества, исключающие Россию из ключевых переговорных процессов.

Институционализация американского участия в транспортных и энергетических проектах меняет региональный баланс сил, где ранее доминировали Россия, Иран и Турция. В ответ Москва и Тегеран могут прибегнуть к демонстрации военной силы, экономическому давлению, информационным атакам и кибероперациям. Не исключено усиление политической турбулентности в Армении с целью срыва реализации договорённостей.

Однако, в целом, вашингтонские встречи и достигнутые договорённости формируют новую стратегическую реальность. Для Азербайджана это укрепление независимости, транзитного потенциала и обороноспособности, для Армении — шанс на экономическую разблокировку, для США — закрепление роли ведущего внешнего игрока, для Москвы и Тегерана — необходимость адаптации к новым условиям. Как резюмировал Дональд Трамп: «Эта встреча — начало новой главы в истории Южного Кавказа, и мы намерены сделать её историей успеха».