Лидеры Азербайджана, США и Армении Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан договорились возобновить дипломатические отношения и прекратить военное противостояние.

Трамп заявил, что в рамках подписанных договоренностей Азербайджан и Армения взяли на себя обязательства навсегда остановить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга.

«Благодаря этому соглашению нам наконец удалось достичь мира. И мы только что покинули Овальный кабинет, где подписали объемные документы и очень важные элементы соглашения», — сказал Трамп.

«Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», — добавил Трамп.