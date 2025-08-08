Источники РИА Новости в МИД Италии подвергли сомнению информацию о якобы встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Риме.

«Я не знаю, потому что мы не задействованы. И кажется, что это не Рим», — сказал один собеседник агентства.»Я не думаю, что это будет Рим», — заявил другой дипломатический источник.

Телеканал Fox News со ссылкой на два источника, знакомые с ходом переговоров, в пятницу заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти уже в следующий понедельник, в качестве возможного места ее проведения рассматривается Рим.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка. Путин в четверг назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с Трампом.