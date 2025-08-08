Баку полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта в Грузии на основе принципов суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана, размещенной в социальной сети Х.

«Азербайджан придаёт большое значение тесному партнёрству и добрососедским отношениям с Грузией», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, что 8 августа 2008 года значится как день начала военной агрессии России в отношении Грузии. По случаю годовщины в связи с этими трагичными событиями в здании Посольства Грузии в Азербайджане приспущен флаг.