Уже первые сутки визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа подтверждают его исторический характер и свидетельствуют о том, что прорывные решения, которые будут достигнуты в ходе этого визита кардинально изменят политический ландшафт Южного Кавказа.

Переговоры проходят в условиях, когда мировая политика вступает в фазу серьёзных трансформаций: США стремятся укрепить свои позиции в Евразии, а Азербайджан — закрепить статус регионального лидера, способного самостоятельно формировать повестку. На фоне снижения влияния России из-за украинского конфликта, а также попыток ЕС усилить своё присутствие, Вашингтон видит в Баку ключевого партнёра для проекции своей силы и интересов в регионе.

Большие ожидания связываются с переводом отношений между Баку и Вашингтоном на стратегически более высокий уровень сотрудничества. Стороны в открытую говорят о заключении договора о стратегическом партнерстве. Этот объемлющий документ может стать базой для развития азербайджано-американского сотрудничества на годы вперед и включать такие направления, как развитие энергетики, торговли и транспортных коридоров; привлечение инвестиций в цифровую экономику, инфраструктуру и искусственный интеллект; сотрудничество в области обороны и безопасности, включая поставки вооружений и совместную борьбу с терроризмом.

С этой целью планируется формирование экспертных групп, которые займутся разработкой конкретных формулировок, в частности открывающих путь для всестороннего экономического сотрудничества между странами. Предполагается, что американский капитал и технологии войдут в экономику Азербайджана, усиливая его промышленный, технологический и военный потенциал.

В этой связи ожидается подписание со стороны Дональда Трампа документа о приостановке действия Поправки № 907 к «Акту в поддержку свободы». Что позволит устранить один из наиболее долгосрочных барьеров в отношениях двух стран, демонстрируя политическую готовность к углублённому сотрудничеству. Этот шаг также больно ударит по интересам армянского лобби в США, которое бы многое отдала, чтобы этого визита и его результатов не было.

Одним из самых ожидаемых событий последних дней станет встреча президента Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве президента США. По итогам ожидается подписание совместной декларации, где будет зафиксирована готовность двух стран обратиться к Генеральному секретарю ОБСЕ с предложением о ликвидации Минской группы, утратившей актуальность после завершения конфликта.

Декларация также предусматривает внесение в Конституцию Армении поправок, исключающих территориальные претензии к Азербайджану. Ещё одним важным пунктом становится подтверждение беспрепятственного сообщения между основной территорией Азербайджана и Нахчыванским эксклавом, что фактически означает реализацию Зангезурского коридора. Для обеспечения его стабильного функционирования ожидается подписание отдельного соглашения, закрепляющего роль США в качестве гаранта безопасности.

Судя по всему, министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафируют текст мирного договора, согласованного сторонами, а его окончательное подписание ожидается после конституционного референдума в Армении, намеченного на 2026 год. Это означает одно – все условия Баку принимаются и ложатся в основу финализации процесса мирных договоренностей с Ереваном.

Следует отметить, что визит Ильхама Алиева в США происходит на фоне активного перераспределения ролей в регионе. Для Вашингтона — это возможность продемонстрировать способность успешно посредничать в сложных конфликтах, укрепить энергетическое сотрудничество. Для Азербайджана — это закрепление результатов военных побед дипломатическим путём и создание нового, выгодного для страны статус-кво, который признаётся глобальными центрами силы. Ликвидация Минской группы, изменение армянской конституции, открытие Зангезурского коридора и углубление стратегического партнёрства с США способны окончательно перевести регион из состояния конфронтации в фазу контролируемого мира, где Баку будет играть ключевую роль.

Если события визита реализуются в полном объёме, это станет одной из самых значимых внешнеполитических вех за последние десятилетия. Азербайджан не только упрочит своё положение в региональной системе безопасности, но и выйдет на новый уровень глобальной субъектности, где его голос будет учитываться при формировании правил игры от Каспия до Средиземноморья. Вашингтон, в свою очередь, сможет заявить о себе как о главном гаранте нового мирного порядка на Южном Кавказе. Армения же наконец выйдет из многолетней блокады, в которую ее загнала преступная шайка руководителей прошлых лет и получит исторический шанс на успешное сосуществование с Азербайджаном и Турцией.