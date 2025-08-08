В эти дни внимание мировой общественности приковано к Белому дому — именно здесь, в самом сердце американской политики, готовится к подписанию важный трехсторонний документ. Встреча с участием президента США Дональда Трампа, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже запланирована, и Белый дом опубликовал точное время и формат мероприятия.

Без преувеличения — это событие может стать поворотным моментом для всего Южного Кавказа. На фоне дипломатической активности в Вашингтоне, особый интерес вызывает возможная реакция таких геополитических игроков, как Россия, Иран и Китай. Их молчание или комментарии могут многое сказать о будущих расстановках сил в регионе.

Эту повестку для Minval Politika прокомментировал политолог, директор Центра анализа международных отношений Эльхан Шахиноглу. По его словам, подписание трехстороннего документа в Вашингтоне станет серьёзным сигналом о перераспределении влияния в регионе: «Маловероятно, что МИД России выступит с открытым осуждением соглашений. Путин поддерживает тесный контакт с Трампом по украинскому вопросу, и встреча двух лидеров, судя по всему, может состояться в ближайшее время. В таких условиях попытка со стороны Москвы заблокировать инициативу США по установлению мира на Южном Кавказе выглядела бы как антитрамповский шаг — на это в Кремле вряд ли пойдут. Тем не менее подконтрольные Кремлю СМИ и шовинистические группы, вероятно, активизируют пропаганду против Азербайджана и Армении, подписавших соглашения с США», — пояснил политолог.

Особое внимание вызывает и возможная реакция Тегерана, который внимательно следит за каждым шагом своих соседей и соперников в регионе. По словам эксперта, официальный Тегеран, скорее всего, не станет открыто критиковать Вашингтон. А вот консервативные круги Ирана, как обычно, могут «выпятить грудь».

«Впервые консерваторы нацелятся на Ереван. Ранее их критика в основном была направлена против Азербайджана, но подписание Пашиняном соглашений в Вашингтоне и возможная передача американской компании контроля над своей частью Зангезурского коридора могут изменить ситуацию. Это спровоцирует информационную кампанию со стороны иранских консерваторов уже против самого Пашиняна», — заявил Шахиноглу.

На фоне усиливающегося американского влияния в регионе любопытно, как на это отреагирует другой глобальный игрок — Китай, для которого Южный Кавказ становится частью широкой транспортной и инвестиционной стратегии. По словам Эльхана Шахиноглу, Китай публично не вмешиается, однако следует учитывать, что он сам рассчитывал использовать этот коридор в будущем.

«В последние годы Пекин активно увеличивает инвестиции в страны Южного Кавказа, реализует совместные проекты со всеми тремя государствами региона и наращивает объемы грузоперевозок через территорию Азербайджана. В случае, если Никол Пашинян согласится передать американской компании Зангезурский коридор в аренду, возникает вопрос: как на это отреагирует Пекин? Вряд ли Пекину понравится то, что контроль над грузопотоком может оказаться в руках его геополитического конкурента — США. Тем не менее у Китая остаются альтернативы. Если Зангезурский маршрут будет сочтён политически неудобным, Пекин может и дальше использовать проверенные направления: железнодорожную линию Баку–Тбилиси–Карс, а также Аразский коридор через Иран, строительство которого уже началось», — резюмировал политолог.