Азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков считает, что никаких серьезных оснований для жесткой реакции со стороны России и Ирана в связи с договоренностью по проекту Зангезурского коридора в Вашингтоне, нет. Об этом парламентарий сказал в интервью Minval Politika, комментируя сообщение Reuters о подписании в пятницу рамочного документа, согласно которому Армения планирует предоставить США эксклюзивные права на развитие транзитного коридора на длительный срок.

«Мне трудно сформулировать официальную реакцию России. Скорее всего, российский МИД как-то скептически отреагирует. Если использовать лексику, которая сегодня там в ходу, то в РФ могут сказать, что США желают отжать Южный Кавказ у них. Но каких-либо оснований для протеста со стороны РФ я не вижу, и, скорее всего, действия Москвы будут направлены на организацию давления на правительство Никола Пашиняна. В принципе, чем они и занимались до того», — уверен эксперт.

По словам политолога, более жесткая реакция будет исходить от Ирана: «Конечно, иранская муллократия поднимет по этому поводу вой, но и им каким-либо образом вмешиваться в этот вопрос, а также говорить о том, как они до сих пор утверждали, что это «красная линия», что Иран не позволит и прочее, Тегеран сегодня не в состоянии. Возможно, подобного рода вещи будут произноситься, но я сомневаюсь, что Иран сегодня в состоянии что-либо большее себе позволить. Реакция Ирана будет более резкой в первую очередь в адрес Армении, поскольку в данном случае решение принимает Ереван. Так или иначе Армении придется решать самый главный вопрос — сочетать российских пограничников на всей протяженности своей границы с Ираном с транзитным коридором, реализуемым компанией США. Это довольно сложно», — убежден политолог.

В связи с этим он допустил, что следующим шагом должно быть решение правительства Армении по замене российских пограничников как минимум на этой границе армянскими.

«А если логически продолжать нормализацию отношений между Арменией и Турцией, то, скорее всего, пограничники РФ будут удалены и с армяно-турецкой границы. И как суверенное государство Армения возьмет на себя охрану своих границ», — отметил Мусабеков.

Также эксперт коснулся темы возможного включения Азербайджана в Авраамовы соглашения на фоне контактов с Вашингтоном, напомнив, что эти документы призваны устанавливать дипломатические отношения между арабскими странами и Израилем, с которым у азербайджанской стороны налажены давние хорошие связи.

«У нас с Израилем не только дипломатические отношения, но и стратегическое партнерство. Полагаю, что эти разговоры о вступлении Азербайджана в эти соглашения делаются для того, чтобы вывести ситуацию из тупика, потому что никак пока не получается организовать подписание соглашений с Саудовской Аравией, ОАЭ, а также с Сирией и Ливаном», — отметил политолог.

Если, по его словам, это какое-то многостороннее соглашение с участием США, «то на столе должен быть какой-то документ и тогда прояснится, с кем это соглашение вообще организуется».

Комментируя вопрос относительно приостановки действия 907-й поправки в свете данных договоренностей, политолог указал, что суть поправки заключается в запрете Администрации США на финансовую помощь Азербайджану в силу того, что Азербайджан «блокирует» Армению.

«Если откроется Зангезурский коридор, и будет заключен мирный договор между Азербайджаном и Арменией, будет принято решение об открытии транспортных коммуникаций, то оснований для того, чтобы сохранять эту поправку не останется. В практике Конгресса США, к сожалению, решения легко принимаются, но очень трудно их отменяют. Но нас 907-я поправка не сковывает. Мы не нуждаемся в особой помощи со стороны США», — уверен парламентарий.

Что касается продажи Азербайджану какого-либо вооружения, то, подчеркнул Мусабеков, в этом смысле 907-я поправка никак не ограничивает Штаты.

«Если будет необходимость в военном сотрудничестве с передачей Азербайджану бесплатно какой-либо военной помощи, тогда администрация Трампа всегда может приостановить действие этой поправки. Принципиально важно, чтобы вопрос с этой поправкой в отношении Азербайджана был решен безотносительно того, будет оказываться нам помощь Америкой или нет. Думаю, что этот вопрос будет поднят», — предположил он.

Кроме того, политолог напомнил о поправке Джексона-Вэника, которая предполагает торговые ограничения против стран, препятствующих эмиграции евреев. Данная поправка была приняла ещё в советский период, но продолжает действовать в отношении Азербайджана.

«Евреи спокойно осуществляют въезд в Азербайджан и выезд из него, а поправка все ещё не отменена. Думаю, что в ходе визита президент Ильхам Алиев поднимет вопрос нелепости сохранения подобного рода решений. Само сохранение этих несправедливых поправок, конечно, нелепо. Этот вопрос, скорее всего, будет поднят. Насколько быстро это можно будет реализовать, пока сказать трудно», — заключил Мусабеков.