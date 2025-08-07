Бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза прокомментировал предстоящую встречу президентов Ильхама Алиева и Николы Пашиняна в США, и заявил, что в отношениях между странами наблюдаются позитивные сдвиги, хотя детали и перспективы остаются не до конца ясными.

Между тем общественное внимание привлекло сообщение Reuters, согласно которому в пятницу ожидается подписание мирной рамочной договоренности, которая предположительно предусматривает эксклюзивные права США на развитие стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ. Как сообщает издание, «в соответствии с тщательно согласованным разделом документов, которые лидеры подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить США эксклюзивные специальные права на развитие этого транзитного коридора на длительный срок. Коридор будет называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», сокращённо TRIPP, сообщили официальные лица».

По его словам, Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира и видит в мирном договоре между Баку и Ереваном подходящую возможность.

«Я знаю, что и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян готовы окончательно решить спорные вопросы, особенно внесение поправок в конституцию Армении, которые ясно признают Карабах неоспоримой частью Азербайджана», — добавил дипломат.

Хотя формальной роли США в переговорах сейчас нет, Брайза подчёркивает личный интерес Трампа к региону. Он также обратил внимание на дружественные заявления, прозвучавшие между Трампом и Алиевым.

Что касается обсуждаемого американского участия в Зангезурском коридоре со стороны Армении, Брайза скептически отнёсся к идее долгосрочной аренды: «Пока рано говорить об аренде транспортного коридора на 100 лет. Армения не согласится уступить суверенитет. Но можно найти другой формат, например, операционное соглашение», — считает он.

По словам эксперта, обсуждение деталей сотрудничества продолжается, но ведется «за закрытыми дверями», и многое все еще неясно.

«Похоже, в отношениях между США и Азербайджаном действительно происходит нечто позитивное, хотя сложно понять, что именно. Улучшение я заметил ещё пару месяцев, когда специальный посланник президента Стивен Уиткофф — главный переговорщик по конфликтам, будь то Ближний Восток или Россия–Украина — посетил Баку. Об этом визите почти не писали в СМИ, но сам факт его приезда показал, что Трамп заинтересован сыграть роль в содействии Азербайджану и Армении в достижении окончательного мирного соглашения.

Недавно в Wall Street Journal вышла статья, где отмечается, что президент Трамп очень заинтересован в получении Нобелевской премии мира. Думаю, он видит шанс именно в прогрессе переговоров между Баку и Ереваном по заключению мирного договора.

Что касается Минской группы, то она фактически распущена — её роспуск входит в условия мирного соглашения. Формальной роли США в процессе сейчас нет. Тем не менее, президент Трамп, по моему мнению, хотел бы найти способ принять участие. Пока что явных признаков изменения политики США на Южном Кавказе, кроме визита Уиткоффа, не видно, что я приветствую. Были также дружественные заявления: сначала от президента Алиева в Баку и на Глобальном медиафоруме, а затем ответ президента Трампа с позитивными словами о Алиеве и Азербайджане», — резюмировал Метью Брайза.