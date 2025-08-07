Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (İİTKM) представил июльский выпуск обзора экспорта. Согласно данным за январь–июнь 2025 года, доход от экспорта продукции ненефтяного сектора составил 1,8 миллиарда долларов США, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Особенно примечательно, что наибольшую прибыль страна получила от экспорта томатов, а не драгоценных металлов. За первые шесть месяцев 2025 года Азербайджан экспортировал томаты на 149 миллионов долларов, тогда как экспорт золота принес 144 миллиона долларов. Таким образом, томат стал самым прибыльным товаром среди всех позиций ненефтяного экспорта страны.

В тройке лидеров также оказался хлопок, экспорт которого достиг 98,6 миллиона долларов. Июньская картина подтверждает тренд.

В июне 2025 года: экспорт томатов составил 35,2 миллиона долларов; экспорт золота — 22,7 миллиона; на третьем месте оказались вишня и черешня — 18,8 миллиона долларов.

Экспорт агропрома растёт

Всего за первое полугодие 2025 года: экспорт аграрной продукции вырос на 21,9%, составив 455,2 миллиона долларов; экспорт агропромышленных товаров увеличился на 7,7%, до 145 миллионов долларов.

Суммарный доход от экспорта аграрной и аграрно-промышленной продукции достиг 600,3 миллиона долларов, что на 18,2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Главными торговыми партнерами и направлениями азербайджанского ненефтяного экспорта остаются: Россия — 586 млн долларов; Турция — 287,2 млн; Грузия — 154,8 млн; Швейцария — 151,5 млн; Украина — 95,8 млн.