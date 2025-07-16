Работодатели предпочитают принимать на работу миллениалов, нежели зумеров с неоправданно завышенными требованиями. Рекрутинговые компании прослеживают тенденции, существующие на местном рынке труда. Оказалось, что самым большим спросом среди работодателей пользуются кандидаты в возрасте до 35-40 лет.

Как прокомментировала Minval глава рекрутинговой компании Фатима Аслан, у зумеров чрезмерно завышенные требования к работодателям, тогда как они сами не обладают достаточной практикой.

«Поскольку я сталкиваюсь с очень большим количеством молодежи, я отмечаю тот факт, что зумеры хотят много и сразу. Это несколько поверхностный подход. Но есть ребята, которые очень хорошо интеллектуально подкованы. У них, естественно, нет практики. Они считают, что если они получили теоретические знания, то могут претендовать на высокую зарплату. Но мы-то знаем, что если нет практики, то этот человек — неполноценный работник. В практической деятельности могут выйти такие нюансы, которые не описаны ни в одном учебнике. Потому здесь нужен симбиоз знаний и опыта. А это надо объяснять зумерам», — сказала она.

Аслан отметила, что к ней часто приходят молодые люди с завышенными ожиданиями по зарплате. Они просят 800–1000 манатов, не имея при этом опыта или понимания реального положения на рынке труда.

По ее наблюдениям, молодое поколение зумеров часто пребывает в иллюзиях. Только столкнувшись с реальностью, они начинают понимать, что желания должны соответствовать возможностям. Кроме того, у зумеров практически массово прослеживается так называемый «синдром локтя». Они, к сожалению, проталкиваются как танки, несмотря ни на что, даже в ущерб моральным качествам. Идут по головам.

Работодатели чаще предпочитают опытных работников — миллениалов, потому что они надежнее и ответственнее. Молодежь, как правило, берут на низшие позиции, чтобы обучать их с нуля. Но не все компании готовы тратить на это время и средства, ведь процесс обучения требует дополнительных ресурсов.

Когда на пенсию рано, а на работу не берут

Если миллениалы сегодня считаются самыми востребованными на рынке труда, то кандидаты поколения Х таковыми не являются. Работодатели неохотно берут на работу лиц старше 35 лет, а после 40 лет и вовсе двери в офисы для них закрыты.

«Я категорически выступаю против возрастных лимитов. Есть категория работников, которые чем старше, тем лучше. Я бы у себя в компании взяла бы опытного бухгалтера, опытного психолога, опытного юриста. Тут для меня возраст абсолютно не является проблемой и причиной отказывать кандидату, но поскольку мы устраиваем на работу, я очень часто сталкиваюсь с тем, что клиенты хотят кандидатов младше 40 лет. Я настаиваю на том, чтобы руководители пересмотрели это отношение и начали выбирать более зрелых претендентов. Мы всегда даем заказчику на выбор несколько анкет, чтобы они могли встретиться и проинтервьюировать людей. Я в беседе с друзьями даже настаивала на том, чтобы они прислушались к моему совету и побеседовали с определенным кандидатом в возрасте», — отметила Фатима Аслан.

По ее словам, работодателей смущает тот факт, что работник может быть старше руководства. В таком случае ему трудно будет сделать замечания по работе.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в Азербайджане численность работоспособного населения превышает пять млн человек. Сегодня основная часть занятых работников находятся в возрасте от 25 до 44 лет.