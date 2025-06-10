Антивоенный тг-канал «Сеятель ветра» прокомментировал скандальное заявление помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского о Карабахском регионе Азербайджана в контексте вторжения России в Украину. Minval приводит его мнение с сокращениями.

«Помощник Путина и переговорщик от РФ в Стамбуле Владимир Мединский опять влип в идиотский скандал и поссорился с Азербайджаном. В интервью RT он сравнил оккупированные территории Украины с Карабахом и назвал его «спорной территорией». В ответ Азербайджан высказался довольно резко.

В общем, макнули…

Единственное, чего добились Мединский и его начальство в Кремле — это ссоры практически со всеми сопредельными государствами на ровном месте. И они не успокоятся, пока не добьют все остатки российского влияния и авторитета.

Просто бессмысленное вредительство без какой-то либо цели», — говорится в публикации.