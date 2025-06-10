Премьер-министр Армении Никол Пашинян мог получить сведения о нарушении Католикосом Гарегиным II обета безбрачия и наличии у него ребёнка исключительно через разведывательные каналы. Об этом, как передает Minval, заявил политолог Эльхан Шахиноглу.

«Такую информацию Пашинян мог получить либо от армянских спецслужб, либо через разведки зарубежных государств, заинтересованных в сохранении его власти и недопущении возвращения к руководству Армении пророссийских сил», — отметил эксперт.

По его мнению, параллельно с атакой на Католикоса Пашинян начал наступление и на экс-президента Роберта Кочаряна, заявив о возможном разоблачении его коррупционных схем. Шахиноглу считает, что источники, предоставившие данные о Гарегине II, вероятно, передали Пашиняну и компромат на Кочаряна — как за время его президентства, так и после ухода с поста.

«Пашинян постарается использовать эти материалы для устранения политических оппонентов накануне парламентских выборов. Такая линия поведения отвечает и нашим интересам», — подчеркнул политолог.