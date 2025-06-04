Полномасштабная война, которую Россия ведет против Украины, нанесла масштабный ущерб энергетической инфраструктуре страны. Несмотря на разрушения, Украина продолжает поддерживать устойчивость энергосистемы, развивает международное сотрудничество и ищет стратегических партнеров в сфере энергетики.

О текущей ситуации в энергетическом секторе, восстановительных работах, помощи международных партнеров и роли Азербайджана в энергетическом сотрудничестве в эксклюзивном интервью Minval рассказал Микола Колисник, заместитель министра энергетики Украины.

— Насколько сильный ущерб понесла украинская энергетика в результате российской агрессии?

— Да, действительно, в результате вражеских атак было повреждено или уничтожено около 10 гигаватт генерирующих мощностей. Еще около 18 гигаватт мощности находится на временно оккупированных территориях.

Враг также нанес ущерб инфраструктуре передачи различных видов энергии: от источника к месту потребления, то есть по системе транспортировки энергии.

Тем не менее благодаря восстановительным работам и поддержке международных партнеров нам удается поддерживать функционирование системы. На сегодняшний день продолжается ремонт энергетического оборудования.

— Недавно были названы цифры гуманитарной помощи Азербайджана Украине — 40 миллионов долларов. Какая доля здесь приходится на энергетику?

— Мы искренне благодарны президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву, а также народу Азербайджана за поддержку и гуманитарную помощь. С 2022 года по настоящее время в Украину было направлено около 2000 тонн гуманитарной помощи из Азербайджана. Азербайджан — надежный партнер Украины в энергетическом возрождении и европейской интеграции. В настоящее время продолжаются переговоры о дальнейшей гуманитарной поддержке со стороны Азербайджана.

— Ещё до войны обсуждался план постройки трубопровода Одесса-Броды. Эта идея так и осталась нереализованной или у неё есть определённое будущее?

— На сегодняшний день проект «Одесса – Броды» можно считать реализованным. Этот маршрут практически построен и может функционировать. Потенциал проекта позволяет соединить нефтепровод «Броды – Адамова Застава» с польской системой. Азербайджанская нефть по этому маршруту может транспортироваться в Европу через Черное море.

Транспортировка легкой нефти, не содержащей компонентов, характерных для российских сортов, соответствует европейским условиям и стандартам.

Также существует выгодная логистика для поставок природного газа в Европу на экономически выгодных условиях. Со всеми задействованными странами обсуждаются планы транспортировки газа через Азербайджан. Природный газ без российских добавок полностью отвечает европейской энергетической стратегии. Таким образом, российский газ постепенно вытесняется с европейского рынка. Азербайджан, как производитель газа, может стать стратегическим партнером Украины и помочь удовлетворять потребности Восточной Европы в этом топливе.

— Есть ли уже какие-то контуры по поводу возможного послевоенного сотрудничества Азербайджана и Украины в сфере энергетики?

— На сегодняшний день Украина активно занимается восстановлением поврежденной энергетической системы. Также Украина является членом Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии. Мы работаем над повышением устойчивости восстановленной энергосистемы и увеличением количества межгосударственных линий электропередачи.

Правительство Украины приняло ряд решений, направленных на регулирование и оптимизацию функционирования электроэнергетической системы. Для реализации этих проектов Украина ищет инвесторов и будет рада участию Азербайджана в этом процессе.

— Один из крупнейших азербайджанских проектов в Украине – это деятельность SOCAR. Как вы оцениваете работу SOCAR в Украине?

— Компания SOCAR широко представлена на рынке Украины. Она работает в различных сегментах, включая оптимизацию управления запасами. Мы приветствуем развитие бизнеса в нашей стране, а также присоединение компании к другим направлениям в энергетической сфере.