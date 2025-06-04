Трёхсторонний саммит Азербайджана, Турции и Пакистана, прошедший в Лачине с участием Ильхама Алиева, Реджепа Тайипа Эрдогана и Шахбаза Шарифа, стал не просто важным внешнеполитическим событием в регионе, но и настоящей головной болью для индийской прессы. Реакция последней, как и следовало ожидать, варьировалась от нервной до откровенно истеричной.

Ведущие индийские издания наперебой стали называть встречу «антииндийским альянсом», а тройку Баку–Анкара–Исламабад обвинили в том, что их единственная внешнеполитическая цель — думать о том, как бы ещё раз насолить бедной, но гордой Индии. Видимо, в Нью-Дели всерьёз уверены, что мировая политика крутится исключительно вокруг их географической боли.

Особо примечателен заголовок одного из индийских ресурсов: «Индия собирается уничтожить Азербайджан без единого выстрела». Звучит почти героически — если не считать того, что Индия с трудом справляется даже с поставками оружия собственным союзникам. Это как в той азербайджанской пословице: «Петух думает, что утро наступает, потому что он поёт». Нью-Дели всерьёз полагает, что если помочь Еревану — Баку сам «рухнет от страха»? Хотя ещё недавно в ту же Армению Индия не смогла вовремя поставить даже обещанную партию вооружений.

Чтобы разобраться в этом сценарии, достаточно прочитать ставшую мемом цитату из индийской прессы:

«Формируется стратегический союз между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном, направленный против Индии… Азербайджан ведёт конфликт с Арменией в Нагорном Карабахе, и если Индия будет помогать Еревану, то тем самым уничтожит Азербайджан без единого оружия».

Начнём с очевидного: конфликт в Карабахе завершён. Об этом в Баку знают точно, в Ереване — уже смирились, а вот Нью-Дели, похоже, продолжает смотреть хроники 2020 года. Далее: планы «уничтожения Азербайджана» выглядят особенно абсурдно на фоне недавних неудач индийской армии — и в столкновениях с Пакистаном, и в конфликтах на границе с Китаем. Имидж «великой военной державы» дал серьёзную трещину, и пока его склеивают, лучше бы поостеречься громких обещаний.

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К этому добавим и сугубо практический момент: поставки вооружений Армении на сумму $1,5 млрд, включая ЗРК Akash, были заморожены. Как писала армянская пресса, индийская госкорпорация Bharat Electronics Limited отложила отправку второй партии. Причина проста — очередной виток напряжённости с Пакистаном. Видимо, ракеты решили пока придержать для «внутреннего использования».

Но за всей этой внешне комичной риторикой скрывается нечто более тревожное. Индийская сторона — как официальные лица, так и СМИ — фактически проговариваются: цель Дели не региональная стабильность, а дестабилизация Южного Кавказа и его милитаризация. Что особенно абсурдно, учитывая, что у Индии нет ни географических, ни исторических, ни культурных оснований вообще вмешиваться в этот регион. Но очень хочется быть «глобальным игроком». Даже если для этого приходится выдумывать угрозы и участвовать в конфликтах чужими руками.

И в этом весь стиль официального Дели последних лет: максимум пафоса — минимум реальной политики. Проще заявить, что ты «уничтожаешь Азербайджан без оружия», чем честно сказать, что поставки срываются, а твое оружие не способно защитить ни союзников, ни саму себя.

Всё это напоминает не серьёзный международный анализ, а диалог из болливудского триллера:

— Ты окружён!

— Нет, это ты окружён!

Тем временем Азербайджан, Турция и Пакистан строят реальные мосты, инфраструктуру, энергетические и транспортные коридоры. А Индия — очередной заголовок.