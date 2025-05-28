Госсекретарь США Марко Рубио направил официальное поздравление народу Азербайджана по случаю Дня независимости, подчеркнув поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности страны.

«От имени американского народа хочу поздравить народ Азербайджана с Днем независимости. Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана», — заявил Рубио.

Он отметил, что США продолжают поддерживать усилия по укреплению мира и стабильности в Южном Кавказе, назвав регион жизненно важным для процветания.

В тексте поздравления также говорится о достигнутом прогрессе в переговорах между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению. «Мы признаем растущую значимость Азербайджана как поставщика энергии и важного транспортного узла», — подчеркнул глава Госдепа.

Рубио добавил, что за последние 33 года партнерство США и Азербайджана способствовало продвижению общих интересов в сфере безопасности, энергетики и экономики. «Мы с нетерпением ждем возможности углубить это сотрудничество ради мирного и процветающего будущего», — говорится в заявлении.