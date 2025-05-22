Совместная пресс-конференция глав МИД России и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна оказалась прямо-таки рекордной по количеству откровений.

Сергей Викторович Лавров без тени сомнения, на микрофон и на камеру, заявил: Армения применяла российское вооружение для оккупации семи азербайджанских районов. «Оружие использовалось российское для, как я уже сказал, захвата семи неоспариваемых азербайджанских районов и для сооружения фортификационных и боевых линий, которые показывали, что расчёт был на очень длительное удержание этих территорий. А некоторые аналитики сказали, что характер этих фортификаций говорит о том, что вообще не планировали передавать их назад в Азербайджан», — цитировал его Minval.

Здесь, конечно, очень хочется спросить: а какое оружие использовалось, например, при захвате Ходжалы — новозеландское? Или, может, угандийское? То, что оккупация Карабаха стала возможной именно за счёт военной помощи России, — факт общеизвестный. Более того, в то время, пока Азербайджан воевал в лучшем случае автоматами, гранатомётами и метеорологическими ракетами «Алазань», Армения располагала весьма современными на тот момент образцами продукции российских оружейников, включая танки Т-80, которые не могли оказаться на армянских позициях «случайно».

Наконец — и это самое главное — при оккупации Карабаха использовалось не только российское оружие, но и российские регулярные воинские части. 366-й полк, который «отличился» в Малыбейли и Ходжалы, — лишь один из примеров. Воевали подразделения седьмой армии, расквартированной в Армении. В Баку даже проходили пресс-конференции офицеров этой армии, которые командовали армянскими подразделениями, и они рассказывали, в том числе, и о том, как армянских боевиков снабжали с российских военных складов.

Наконец, можно вспомнить, что в 1992 году Лачин (и будущий, а теперь уже бывший «Лачинский коридор») захватывала для Армении Псковская дивизия ВДВ. Пока Сергей Лавров признал только оружие, но вполне возможно, что завтра кто-то из российских представителей признает и наличие российских «ихтамнетов» с армянской стороны фронта. Особенно если понадобится напомнить Армении, кому и чем она обязана. Именно с этой целью, напомним, приехал в Ереван Сергей Лавров. Судя по всему, оскорбительные плакатики в адрес Владимира Путина его не остановили. И, похоже, главной своей цели Лавров добился. Во всяком случае, глава МИД Армении без колебаний обнулил весь проевропейский спектакль, который пытался изображать Ереван в последние годы. Сей персонаж в присутствии московского министра подобострастно заверил: «Республика Армения не подавала заявку на вступление в Европейский союз, переговоры в этом направлении не ведутся, и, соответственно, вопрос, который мог бы возникнуть в этом направлении, не актуален».

Строго говоря, официальной бумаги из Еревана в Брюссель с просьбой принять Армению в Евросоюз не уходило. Но зато и Никол Пашинян, и сам Арарат Мирзоян при каждом удобном случае говорили о европейском выборе Армении. Закон о евроинтеграции даже принял парламент, европейские устремления Армении приветствовал Европарламент… А теперь выясняется, что ничего не было. И вообще ереванских демократов не так поняли. И в Европу Армения не идёт.

Реакции из Брюсселя пока не последовало. То ли заявление Мирзояна там ещё не перевели, то ли от национальных особенностей армянской дипломатии находятся в некотором шоке. Хотя, если начистоту, могли бы вспомнить, как ещё в 2013 году Армения собиралась подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но в результате вступила в ЕАЭС. Следующим «европрогулку» стал изображать уже Пашинян, но и она, похоже, подходит к концу. Чего, собственно, и следовало ожидать: на фоне нынешней зависимости от России Еревану точно не до «геополитических разворотов».

Другой вопрос — чем на сей раз Россия оплатит лояльность Еревана. Ранее Москва предпочитала избегать такой темы, как поставки оружия Армении. Более того, одним оружием дело не ограничилось. Лавров прямо заявил, что при посредничестве Москвы вопрос «статуса» региона намеренно откладывался из-за «внутренних политических обстоятельств». Фактически это означало блокирование процесса возвращения оккупированных территорий. Что же до договорённостей в Праге, то Россия, по словам Лаврова, узнала о них из СМИ: «Когда такое решение принималось, мы вообще не знали, что в Праге намечается какая-то договорённость. Мы узнали об этом из СМИ. И когда кто-то пытается сказать, что это Россия отдала Карабах Азербайджану — это нечестно, просто нечестно, потому что это противоречит фактам». В переводе с дипломатического: Россия делала всё, чтобы Карабах оставался под армянской оккупацией. Более того, уже после 44-дневной Отечественной войны Россия сначала пыталась на переговорах протащить «отложенный статус» Карабаха, точнее — той его части, которая оставалась под контролем российских миротворцев, а затем жёстко наскакивала на Пашиняна, который посмел подписать в Праге документы, где признал Карабах территорией Азербайджана.

Но насколько «случайно» был поднят разговор о том, что российское оружие использовалось для оккупации окружающих Карабах районов Азербайджана, а на дипломатической арене Москва тормозила урегулирование? Ранее в Кремле и на Смоленской площади этих тем предпочитали избегать — по крайней мере в публичном пространстве. А уж исключить на пресс-конференции «неудобный» вопрос — это лёгкая задача для протокольной службы.

И что же: все эти «скользкие темы» возникли на пресс-конференции ну абсолютно случайно? В Москве не поняли, что сказанное в Ереване будет услышано и прочитано в Баку? Или на фоне нынешнего раздражения Москвы «непослушанием» Азербайджана глава МИД России таким образом направлял месседж уже нашей стране?

Ну что же, в этом случае придётся кое о чём напомнить. Дело не только в том, что уже в 2020 году самолёты с российским оружием, летевшие в Армению, не спасли её от военно-политической катастрофы. Судя по всему, в Москве продолжают жить реалиями конца восьмидесятых — начала девяностых. И никак не могут смириться с тем, что потеряли такой рычаг давления на Азербайджан и способ «вознаграждения» Армении за лояльность, как Карабах. Но попытки жить нафталиновыми иллюзиями никогда не доводили до добра. Сегодня на дворе уже 2025 год. И пора уже осознать реальность, созданную в регионе Ильхамом Алиевым, а не строить иллюзий относительно реанимации «плана Лаврова», «отложенного статуса», «вот пусть пройдут три-четыре поколения, а там посмотрим» и т. д. Страница агрессии Армении против Азербайджана перевёрнута. А попытки её повторить будут очень дорого стоить и самой Армении, и её покровителям.