«Форум древних цивилизаций»: армянская ложь с высокой трибуны

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Превращать любую тему в повод для провокаций – характерная черта армянской дипломатии. Вояж в Нью-Йорк министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна подтвердил это ещё раз. Выступая на министерской встрече Форума древних цивилизаций в Нью-Йорке, сей «Талейран армянского разлива» принялся в очередной раз рыдать и причитать по поводу мифических «этнических чисток в Карабахе» и угрозы «тысячелетнему армянскому культурному наследию», которое, по его версии, подвергается «умышленному и систематическому уничтожению, осквернению и присвоению». И ещё добавил, что, оказывается, Армения активно поддерживает немедленную отправку независимой миссии экспертов ЮНЕСКО в «Нагорный Карабах» для оценки, документирования и защиты армянского культурного наследия, находящегося под угрозой.

Сказать, что это было фарисейство – ничего не сказать. Так что придётся разбирать враньё господина Мирзояна по пунктам.

Прежде всего, в каком бреду ему привиделось «тысячелетнее армянское культурное наследие в Карабахе»? Если кто забыл, переселение армян в Карабах начинается, в лучшем случае, в первую половину XIX века. Да, в Карабахе есть древние христианские церкви и монастыри, но они не армянские, а албанские. Другой вопрос, что за время оккупации это культурное наследие армянские захватчики всячески пытались фальсифицировать и «приармянить». Сбивали «неудобные» фрески, добавляли «армянские» кресты, меняли полукруглые купола на остроконечные. Под горячую руку попадались и русские православные церкви. Сегодня этим церквям и монастырям возвращается их первоначальный вид. И можно представить себе, как нервничали в конторе Мирзояна, когда аккредитованные в Азербайджане иностранные дипломаты посещали монастырь Худавенг. А если господин Мирзоян имел в виду разного рода «хачкары» в честь армянских «зинворов», погибших в первой и второй карабахских войнах, или «нахалстрой» оккупантов, то смеем заверить: называть эти следы оккупации «культурным наследием» — верх цинизма.

Более того, за три десятка лет оккупации безжалостному уничтожению подверглось в Карабахе АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ культурное наследие. С урбицидом такого масштаба мир ещё не встречался. Причём это был не «сопутствующий ущерб», а намеренное уничтожение 64 из 67 мечетей, перепахивание тракторами кладбищ, намеренное уничтожение исторических усыпальниц… После сплошной этнической чистки азербайджанцев армянские оккупанты воевали с мёртвыми. И вот что по этому поводу может сказать с трибуны форума ООН Арарат Мирзоян? Всё же интересно было бы послушать его версию: как глава МИД Армении объяснит превращение Агдама в «Хиросиму Кавказа»? Каким образом в мечетях держали скот? Это «случайно так получилось»?

А ещё интереснее было бы послушать министра иностранных дел Армении вот по какому вопросу: куда «исчезло» азербайджанское историческое, культурное, архитектурное наследие на территории самой Армении? Где шесть из семи мечетей Иревана — нынешнего Еревана? Где крепость, которую сегодня можно увидеть разве что на старых фотографиях и на картине Рубо? Где вообще историческая застройка Иревана? Сегодня при содействии, точнее, при соучастии Франции уничтожается последний её островок — исторический квартал Тепебашы, переименованный в Армении в «Конд»?

Перечислять можно долго. Но самый главный вопрос здесь – к другим участникам встречи. К журналистам. Наконец, к секретариату ООН. Как так получилось, что «мировое сообщество», точнее, тех политиканов и бюрократов, которые решили рассуждать от его имени, волнует исключительно «христианское наследие»? Может быть, мы забыли, что на дворе уже не время «крестовых походов», а XXI век? Когда надо бы вести себя действительно цивилизованно?

Но, к сожалению, честные ответы на эти вопросы вряд ли будут озвучены.

Нурани