Да не достанься же ты никому: армяне уходили из Карабаха под грохот бьющихся тарелок

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В армянском сегменте социальных сетей распространяется видео годичной давности, снятое в Карабахе. На кадрах видно, как женщина вдребезги разбивает посуду с тем, чтобы она «не досталась туркам». Она вынимает хранившиеся годами в коробках один предмет за другим и с остервенением швыряет об стену со всей древнеармянской дури. Автор публикации под размещенным видео с гордостью представил разбушевавшуюся мадам, написав, что на кадрах запечатлена его мать.

«Моя мама, Люда Камалян, большой любитель красивой и дорогой посуды. В одной из больших комнат нашего двухэтажного дома в Чартаре (Гюнейчартар — село в Ходжавендском районе Азербайджана-ред.) находилась только её стеклянная и фарфоровая посуда, которую она собирала ещё с начала 1980-х годов», – объяснил мужчина пристрастие своей родительницы, в ограниченном порядке обремененной собственным бытом и благополучием на чужой территории.

Что тут скажешь, мещанство – порок недалеких людей с узким мышлением. Тут, как говорится, поводов для гордости нет, но поскольку речь идет об армянах, то возможны любые парадоксы.

Автор видео сетует на то, что в прошлом году им пришлось покинуть Карабах в результате антитеррористических мероприятий Вооруженных сил Азербайджана по выводу с территории азербайджанского региона остатков вооруженных армян.

«Как и все мы, мама не хотела покидать свой очаг. Она грустно сидела. Я подумал, что, возможно, немного выплеснув эмоции, ей станет легче, и предложил подняться на второй этаж к её любимым образцам посуды. Мама с недоумением посмотрела на меня, не понимая, зачем я привёл её сюда. Я взял первую тарелку и дал ей в руки, сказав, чтобы она её разбила. После этого уже невозможно было остановить маму», – продолжил хвастаться способностью женщины жертвовать самым ценным ради того, чтобы максимально насолить ненавистным туркам.

Странное представление у армян об азербайджанцах, конечно. Вот и эта одержимая посудой особа судит по себе. Таким, как она, а также тем, кто прихватил с собой унитазы, мы можем сказать следующее: для нас, чьей главной задачей и целью было возращение своих земель, материальные блага армян никакой ценности не представляют. Поскольку нет сомнений в том, что из этой посуды армяне пили и ели, когда праздновали даты, связанные с кровавыми и трагичными моментами для азербайджанцев, эта женщина правильно поступила.

Говоря о мотивах армянки, уничтожавшей посуду ради того, чтобы она не досталась туркам, очевидно, что взять с людей, для которых материальное стоит на порядок выше духовного, нечего. Армяне, сжигавшие свои дома, уничтожавшие скот, даже деревья спиливали. Все это говорит о том, что каждый из них знал, что это не их земля и никогда им не принадлежала.

Неужели эта чудаковатая женщина и ее невменяемый сын не понимают, что народ, переживший резню в Ходжалы, геноцид и массовые убийства, дети, старики и женщины которого босые в мороз бежали через леса, чтобы избежать жестокой расправы армянских оккупантов и агрессоров, вернулся, чтобы жить в домах армян и есть из их тарелок?

Вы можете утащить с собой унитазы, окна, двери, мебель, тарелки, но забрать у Азербайджана самое дорогое – его землю не сможете. Этим и объясняется злоба, неистовый гнев и вандализм армян. Самое интересное, что с таким хроническим расстройством мышления эти люди-вандалы и паразиты еще пытаются вернуться жить в Карабах.

Где вы жить будете, если дома сожгли? Думаете, что мы вам отстроим? Из чего есть и пить будете, если посуду побили? Уже про унитазы даже спрашивать не станем. С таким вандально-паразитальным подходом «достойного возвращения», на которое рассчитывают армяне и ратуют их западные покровители, точно не получится. Пусть сидят уже в Армении, или еще где-нибудь, и пополняют свои музейные запасники «красивой и дорогой» посудой 80-х годов. Мещанство – культ плебейства, а принцип «назло маме отморожу уши» – губительная практика, поскольку мозг уже фаталистически воспален.

Мы люди не злые, поэтому будем считать, что посуда бьется, значит, придет обещанное счастье. А что делает человека счастливым, каждый решает для себя сам.

Алла Зейдуллаева