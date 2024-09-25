Путин вновь грозит ядерным оружием

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Президент России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

В ядерную доктрину РФ предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. При этом Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. Агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Ядерная триада РФ остается важнейшей гарантией ее безопасности, а также инструментом поддержания баланса в мире.

В свою очередь, отмечается, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.