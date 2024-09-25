Эльнур Мамедов на встрече глав МИД G20 (фото) |
США предоставят Украине военную помощь на более чем $8 млрд |
Помощник Блинкена: Мы довольны ролью Азербайджана в качестве поставщика энергии |
США с нетерпением ожидают результатов COP29 |
Азербайджанцам не рекомендуется посещать районы, близкие к границе Израиля с Ливаном |
Азербайджан завершает модернизацию Су-25 |
Баку: Нет региона под названием «Нагорный Карабах» |
Хаменеи: Этот ущерб неспособен поставить «Хезболлах» на колени |
Пезешкиан объяснил, почему Иран не ударяет по Израилю |
Главное Странности

Путин вновь грозит ядерным оружием

Путин вновь грозит ядерным оружием

Президент России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию.

В ядерную доктрину РФ предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. При этом Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства.

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу. Агрессию со стороны неядерного государства с участием ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на Россию.

Ядерная триада РФ остается важнейшей гарантией ее безопасности, а также инструментом поддержания баланса в мире.

В свою очередь, отмечается, что Россия всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.

Теги:
Из этой рубрики
Пушков: А это и есть третья мировая
Странности

Пушков: А это и есть третья мировая

2024/09/26, 00:31
Медведев: Для тупоголовых останется только римская максима
Странности

Медведев: Для тупоголовых останется только римская максима

2024/09/25, 23:48
Путин вновь грозит ядерным оружием
Странности

Путин вновь грозит ядерным оружием

2024/09/25, 21:08
Сепаратисты готовят новую провокацию с одобрения Еревана
Странности

Сепаратисты готовят новую провокацию с одобрения Еревана

2024/09/25, 12:32
«Занимаетесь дерьмом». Зюганов набросился на журналиста
Странности

«Занимаетесь дерьмом». Зюганов набросился на журналиста

2024/09/25, 00:45
Байден: Я выгляжу на 40
Странности

Байден: Я выгляжу на 40

2024/09/24, 23:10
Харрис пообещала поддержать армян
Странности

Харрис пообещала поддержать армян

2024/09/24, 20:46
Финляндия досрочно вернёт двух панд Китаю из-за войны в Украине
Странности

Финляндия досрочно вернёт двух панд Китаю из-за войны в Украине

2024/09/24, 12:41
Туск объявил войну бобрам
Странности

Туск объявил войну бобрам

2024/09/24, 00:32