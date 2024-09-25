Сепаратисты готовят новую провокацию с одобрения Еревана

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В армянской психушке вновь объявлен День открытых дверей, поэтому мы не можем себе позволить упустить возможность лишний раз насладиться продуктами инфицированного мозга.

Мало всем было того, что кучка последышей утилизированной в Карабахе преступной шайки регулярно занимается политическим позёрством, так руководство Армении всячески им потворствует, молча наблюдая со стороны за панихидным парадом убогих и занюханных клоунов.

Было время, когда бывший главарь канувшего в забвение преступного образования в Карабахе Самвел Шахрамян корчил в Ереване из себя деятельного политика глобального масштаба, у которого есть офис и «служебный» автомобиль. Причём этот чудак пялил на свою бесхозную тушу костюм и галстук и отправлялся на воображаемую «службу» несуществующего «государства». Тут, видимо, в лучших традициях сказочных мотивов главным моментом было мастерски изобразить деловитость и значимость, а в таком важном деле без «служебного» авто никак…

Даже когда машину картонного «президента» конфисковали по-настоящему, вся одурманенная идеями реваншизма блаженная часть армянского общества взвыла: мол, что за захват «государственного» имущества? Тогда тоже команда Пашиняна смиренно лишь зрительно фиксировала происходящий сюр.

Сегодня в продолжение активности всей этой шушеры стали появляться сообщения о том, что «депутаты парламента Нагорного Карабаха» на «внеочередном заседании» приняли решение объявить 19 сентября Днём «геноцида» «Арцаха» и его «народа».

Существование, если можно так сказать, в Армении учреждения, называющего себя «Парламентом Нагорного Карабаха», само по себе является прямой деятельностью, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, в то время как руководство Армении признало принадлежность Карабахского региона Азербайджану. Таким образом, перезагрузка темы этого никчемного режима, который был создан и поддержан Арменией в результате политики агрессии, возможна только при поддержке Еревана.

При таком раскладе, о каком мире тогда вещает Армения, стимулирующая бывший марионеточный режим на активные действия вопреки международному праву и прочим договорённостям, в том числе и двусторонним? Как себе в Ереване представляют мир с Азербайджаном при наличии гастролирующей труппы пришибленных? В таком случае Армения, судя по всему, готовится к новой войне.

Ещё один ряженый придаток с нагноившимся мозгом – его преосвященство, он же србазан, он же предводитель армянских недобитков Баграт Галстанян, провёл лето в раздумьях относительно повышения своей активной деятельности и объявил, что он и другие шуты вновь выходят на цирковую арену.

Кучка доморощенных политиканов-любителей, значит, лето красное пропела, потому как репертуар всё тот же. Если в прошлую свою активность эти недоделанные самоделкины провалили свою кустарную миссию, то с той же программой рассчитывать на нечто большее не приходится.

Оживление сторонников политического возмездия, связанное с бессменной темой о возвращении армян на постоянное жительство в Карабах, указывает на незатухающий интерес к этому как в правящих кругах, так и в оппозиции.

«Святой» Баграт заявил о том, что основными двумя целями движения всегда были возвращение «Нагорного Карабаха» в международную повестку дня и освобождение представителей преступной шайки из заключения. При этом он объявил, что первая акция протеста запланирована на 2 октября.

Архиепископ, забыв о своих церковных делах, заявил, что регион нуждается в долгосрочном и достойном мире путём реальных переговоров с Баку. Всё бы хорошо, только причём тут Баграт?

Сделав искажение реальности своей основной задачей, этот служитель церкви, страдающий отёком мозга, мнит себя политиком, отрабатывая вложенные в него средства. Мы, конечно, оценили усилия армянских дельцов, но они зря стараются. Баку неоднократно высказывал свою позицию относительно возвращения армян в Карабах, и в Ереване об этом прекрасно знают. А устраивать представление с приглашёнными комиками – лишние ненужные траты.

Алла Зейдуллаева