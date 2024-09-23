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Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией

Европа в какой-то момент должна будет переосмыслить свои отношения с Россией.

Об этом на международной конференции по вопросам мира во Дворце конгрессов в Париже заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС.

По словам французского лидера, необходимо задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных игроков и с учетом того, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО».

«Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», – сказал Макрон.

Кроме того, он добавил, что страны Европы и мира должны сосредоточиться на том, чтобы «построить новый мировой порядок».

«Это, несомненно, величайший вызов современности, потому что наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив. Он неполноценен, потому что был задуман в конце Второй мировой войны. В его основе не лежали те проблемы, которые впоследствии возникли и стали доминирующими», – считает он. Как отметил Макрон, речь идет о «климате и технологической революции».

Президент Франции также выразил уверенность в необходимости более активного участия «густонаселенных стран, которые еще не существовали, когда формировался нынешний мировой порядок», в международных организациях. Макрон заявил, что намерен поднять этот вопрос в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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