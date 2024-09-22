Синвар мог погибнуть при израильском ударе по Газе |
КСИР раскрыл дюжину израильских агентов |
Азербайджанский военнослужащий погиб от выстрела |
Баку и Тегеран провели переговоры по правовым вопросам |
Герцог внес ясность в вопрос причастности Израиля к взрывам пейджеров в Ливане |
Азербайджан соболезнует Ирану |
В результате трагедии на шахте в Иране погиб 51 человек |
Лидеры стран QUAD требуют реформирования СБ ООН |
СМИ: Взрыв ядерного «Сармата» в России разрушил полигон (фото) |
Главное Странности

В России азербайджанец в порыве ревности нанес жене 19 ударов ножом

В России азербайджанец в порыве ревности нанес жене 19 ударов ножом

В Кировском городском суде утвердили обвинительное заключение 41-летнему азербайджанцу, который этим летом в порыве ревности зарезал собственную жену.

Страшная история произошла 17 июня в Кировском районе Ленобласти. 41-летний азербайджанец приревновал свою супругу, они поругались, муж схватил нож и 19 раз вонзил его в жену. Об этом сообщает «Царьград».

Женщина скончалась от ран, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Агрессивного ревнивца задержали, а сейчас дело дошло до суда.

«Кировский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Азербайджана. Он обвиняется в убийстве своей супруги» – рассказали в ведомстве.

Доказательств по делу собралось достаточно, однако приговор ещё не вынесли. Следует отметить, что максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Теги:
Из этой рубрики
Байден пока не принял решение о дальних ударах Украины по России
Странности

Байден пока не принял решение о дальних ударах Украины по России

2024/09/23, 00:06
В России азербайджанец в порыве ревности нанес жене 19 ударов ножом
Странности

В России азербайджанец в порыве ревности нанес жене 19 ударов ножом

2024/09/22, 21:22
Вандал устроил погром на могиле Маслякова (видео)
Странности

Вандал устроил погром на могиле Маслякова (видео)

2024/09/22, 18:57
Кеннеди-младший отрезал киту голову бензопилой
Странности

Кеннеди-младший отрезал киту голову бензопилой

2024/09/22, 16:16
Армяне освободили Лапшина
Странности

Армяне освободили Лапшина

2024/09/21, 20:50
На Мартинике запретили демонстрации и протесты
Странности

На Мартинике запретили демонстрации и протесты

2024/09/21, 12:51
Близкие армянских солдат в пику Пашиняну ночевали на их могилах
Странности

Близкие армянских солдат в пику Пашиняну ночевали на их могилах

2024/09/21, 10:26
Депутат Госдумы вызвал в рабочий кабинет проститутку
Странности

Депутат Госдумы вызвал в рабочий кабинет проститутку

2024/09/21, 09:14
Армяне начали атаку на главу МИД Британии после его поддержки Азербайджана
Странности

Армяне начали атаку на главу МИД Британии после его поддержки Азербайджана

2024/09/20, 14:23