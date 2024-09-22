В России азербайджанец в порыве ревности нанес жене 19 ударов ножом

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В Кировском городском суде утвердили обвинительное заключение 41-летнему азербайджанцу, который этим летом в порыве ревности зарезал собственную жену.

Страшная история произошла 17 июня в Кировском районе Ленобласти. 41-летний азербайджанец приревновал свою супругу, они поругались, муж схватил нож и 19 раз вонзил его в жену. Об этом сообщает «Царьград».

Женщина скончалась от ран, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Агрессивного ревнивца задержали, а сейчас дело дошло до суда.

«Кировский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении гражданина Азербайджана. Он обвиняется в убийстве своей супруги» – рассказали в ведомстве.

Доказательств по делу собралось достаточно, однако приговор ещё не вынесли. Следует отметить, что максимальная санкция по этой статье — 15 лет лишения свободы.