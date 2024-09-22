Логистический рычаг Баку: чем может ответить Азербайджан на опасную игру администрации Байдена

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История со скандальной инициативой армянского лоббиста, конгрессмена Адама Шиффа, получает продолжение.

Напомним: как уже сообщал Minval, Адам Шифф предложил конфисковать азербайджанские активы в пользу «карабахских армян». Точнее, создать Фонд восстановления доходов “Арцаха”, куда будут направлены конфискованные активы Азербайджана. Использовать их предполагается для выплаты компенсаций армянам, якобы ставшим беженцами в результате “военного нападения” Азербайджана. В дополнение к этому — визовые ограничения для высокопоставленных азербайджанских чиновников и членов их семей, участвовавших в “военном нападении” на “Арцах”.

Пока что предложенный Шиффом законопроект поддержали Фрэнк Паллоне, Анна Эшу, Гейб Амо, Джойс Битти, Джим Коста, Джош Готтхаймер, Даг ЛаМалфа, Сет Магазинер, Джеймс Макговерн, Грейс Менг, Кевин Маллин, Грейс Наполитано, Элеонора Холмс Нортон, Ян Шаковски, Линда Санчес, Брэд Шерман, Дина Титус и Лори Трахан. В палате представителей конгресса США, напомним, более 440 членов.

Персон вроде Адама Шиффа, Фрэнка Паллоне и т. д. в Азербайджане знают очень хорошо. Разного рода дурно пахнущие «инициативы», направленные против Азербайджана и Турции, они выдвигают регулярно, особенно накануне перевыборов, а членов палаты представителей, напомним, переизбирают каждые два года. А значит, нужны деньги на избирательную кампанию, голоса этнических армян и т. д. В общем, «дежавю с армянским акцентом». За годы наблюдений за дешёвым балаганом «армянского лобби» в Азербайджане уже научились проводить границу между позицией отдельных конгрессменов и исполнительной власти США — то есть Белого дома, Госдепартамента и т. д.

Но теперь слишком многое указывает на то, что за скандальной инициативой Шиффа как раз и стоит администрация Байдена, та самая, которую уже назвали «самой проармянской». Именно Байден, если кто забыл, первым из американских президентов назвал события 1915 г. «геноцидом армян».

Более того, на счету этой администрации и немало открытых антиазербайджанских шагов. Напомним, США уже заблокировали кредит для Азербайджана от Азиатского банка развития. Вашингтон вновь активировал несправедливую 907-ю поправку. Не лишним будет вспомнить и скандальную встречу с Пашиняном в Брюсселе 5 апреля 2024 г., в которой участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен, и деятельность главы USAID Саманты Пауэр, и многое другое — вплоть до участия в ремилитаризации Армении. И если теперь к этому списку добавится ещё и поддержка, в том числе закулисная, скандальной инициативы Адама Шиффа — это не останется без последствий. Авторы инициативы вовсе не «заботятся» о «многострадальных армянах» — речь идёт об очередной провокации против Азербайджана и открытом политическом давлении.

Если это так, то придётся напомнить о реалиях. Позиции разных стран могут не совпадать, может звучать определённая критика. Но территориальная целостность и государственный суверенитет — это для Азербайджана «красная линия», и у Вашингтона, как представляется, должно быть предостаточно информации о том, как реагируют в Баку на попытки эти «красные линии» пересечь. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей политике всегда отдаёт приоритет национальным интересам. В таких вопросах, как территориальная целостность и государственный суверенитет, никаких компромиссов не будет.

А значит, попытка «давить» на Азербайджан при помощи скандальной инициативы Адама Шиффа не просто усугубит и без того сложные отношения Вашингтона и Баку, которые, напомним ещё раз, стали сложными по инициативе Вашингтона.

Одним из «полей», где может последовать азербайджанский ответ, вполне может стать логистика. Точнее, пути из Европы в Центральную Азию, которые проходят через Азербайджан. Причём вариантов «обхода» здесь не просматривается. Не хотелось бы доводить ситуацию до того, чтобы на этом пути перед США Азербайджан был вынужден «опустить шлагбаум», но в любом случае Вашингтону лучше держать в голове опыт собственной афганской операции, когда пришлось обращаться за логистической поддержкой к Азербайджану.

Именно тогда, кстати говоря, и была приостановлена 907-я поправка. Какие сценарии будут задействованы на этот раз, покажет ближайшее будущее. Но одно неизменно: ключом к сотрудничеству с Баку является уважение территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана. Причём не на словах, а на деле.

Отдел политики Minval.az