«Некрасиво поступил». Кадыров набросился на Маска с упреками

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Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а потом удалённо их отключает.

Об этом в своем тг-канале написал лидер Чечни Рамзан Кадыров.

«Вы наверняка помните его подарок – Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», – возмущенно вопрошает Кадыров.