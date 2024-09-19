Лоббист Шифф предложил изъять азербайджанские активы для компенсации армянам

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Армянский лоббист, конгрессмен Адам Шифф в очередной раз решил попасть в новости. Сей персонаж представил законопроект об изъятии азербайджанских активов для создания «Фонда восстановления доходов Арцаха». Средства из этого фонда Шифф предлагает направить на «компенсацию» армянам Карабаха. Для пущего впечатления конгрессмен заявил, что Азербайджан «должен быть привлечён к ответственности за свои действия» (читай: восстановление своей территориальной целостности — прим. «Минвала»), а «пострадавшие» армяне — «получить компенсацию». Пока что господин Шифф заручился поддержкой нескольких конгрессменов и, разумеется, ANCA.

Впрочем, продвинуться достаточно далеко инициатива скандального конгрессмена имеет очень мало шансов. И не только потому, что принятие законопроекта — процесс достаточно длительный, а выборы на носу. США десятки лет работали над позициями в Азербайджане, и сегодня, на фоне своих «обнимашек» с Арменией, оказались перед реальной перспективой их потерять. Звонки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву от госсекретаря США Энтони Блинкена, визиты высокопоставленных американских дипломатов — всё это показывает, что полностью терять Азербайджан в планы Вашингтона не входит. Захотят ли в Белом доме и Госдепартаменте «догружать ситуацию» ещё и законопроектом Шиффа — вопрос риторический.

Другое дело, что Адаму Шиффу очень нужно попасть в новости. Конгрессмены избираются на два года, до ноябрьских выборов — всего ничего, и господину Шиффу остро необходимы голоса избирателей армянского происхождения. А ещё — деньги на избирательную кампанию. Да тут ещё «чёрная дата» в истории армянской агрессии — первая годовщина антитеррористических рейдов Азербайджана, после которых оккупационная хунта в Карабахе предпочла объявить о самороспуске. Вот он и торопится заявить о себе. А так как с креативом в этой тусовке известный «напряг», а мир активно обсуждает изъятие российских активов в пользу Украины, здесь решили сымитировать. Ой, пардон, «повторить ход».

А на выходе получается ситуация, когда очень хочется посоветовать господину Шиффу просто почитать новости. И ознакомиться с судебной сенсацией последнего времени — процессом над известным армянским лоббистом Робертом Менендесом, тем самым, которого сегодня судят за взятки, чья супруга Надин Арсланян предпочитала брать мзду золотыми слитками и прятала их в гардеробе и т.д. Никакие прежние связи и статус на Капитолийском холме Менендесу не помогли. Точно так же советуем господину Шиффу поднять новостные архивы и вспомнить, что на самом деле происходило год назад и какие переговоры вёл тогда Блинкен.

В своём историческом обращении 20 сентября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев, напомним, сказал: «Сообщение, которое поступило нам сегодня утром от международных партнёров, заключалось в том, что незаконные вооружённые формирования, эти подразделения армянской армии, уже готовы принять наши условия. Я довёл наши условия до государственного секретаря Соединённых Штатов Америки, который позвонил мне вчера. Меня спросили, что нужно, чтобы остановить антитеррористические мероприятия? Я сказал, что незаконно окопавшиеся на нашей территории формирования армянской армии должны сложить оружие, разоружиться, быть полностью выведены с нашей территории, и в то же время они должны сдать всё вооружение и технику. Только в этом случае Азербайджан может остановить антитеррористические мероприятия. В противном случае мы пойдём до конца, и враг знает нашу силу и решимость. Сегодня утром нам уже сообщили, что наши условия приняты». Так что господину Шиффу неплохо было бы знать позицию собственной страны перед тем, как устраивать очередной балаган.

К сказанному остаётся только добавить, что в мире уже давно существует термин «дауншифтинг» — сознательный шаг по карьерной лестнице вниз, туда, где меньше ответственности, больше времени на собственную жизнь, и денег вполне хватает. А как показывают новости с Капитолийского холма, в политике давно пора ввести термин «даунШиффинг», когда уважаемые вроде бы законодатели ведут себя ну совсем неподобающим образом.

Нурани