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США проигнорировали вопрос о колоссальном росте торговли между Арменией и Россией

США проигнорировали вопрос о колоссальном росте торговли между Арменией и Россией

Соединенные Штаты уважают суверенное право Армении «продолжать выбранные ею отношения». Так Госдеп США прокомментировал вопрос о милитаристской политике Армении в регионе, продолжающейся поддержке этой страны со стороны бывших стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также о влиянии растущей военной поддержки США и Европейского Союза на переговоры по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

В запросе АЗЕРТАДЖ также отмечались углубляющиеся торговые и военные связи между Арменией и Россией, которые представляют угрозу стабильности в регионе.

Относительно увеличения помощи США Армении было отмечено, что она якобы направлена на поддержку ее демократического и экономического развития, укрепление интеграции в региональную экономику, диверсификацию торговли и повышение устойчивости к негативным воздействиям.

Также подчеркивается, что США верят в возможность обеспечения безопасности и процветания для Азербайджана и Армении, поддерживая усилия по достижению устойчивого и справедливого мирного соглашения.

«Стороны достигли значительного прогресса в завершении соглашения, и США готовы поддерживать этот процесс всеми возможными способами».

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