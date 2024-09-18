Пашинян заявил, что не будет разрывать экономических связей с Россией

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен разрывать экономические связи с Россией или ЕАЭС, но планирует увеличить товарооборот с ЕС.

По сути, это означает, что Армения продолжит помогать Москве обходить антироссийские санкции, получив при этом негласное одобрение от ЕС, а темпы обхода будут только расти.

Напомним, что вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что товарооборот между РФ и Арменией к концу 2024 года может достичь 14–16 млрд долларов, что означает рост более чем в два раза. Учитывая, что в 2023 году армяно-российский товарооборот вырос на 56%, очевидно, что эта тенденция продолжает набирать силу.