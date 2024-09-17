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У сотрудника минобороны Франции похитили флешку с секретными данными

У сотрудника минобороны Франции похитили флешку с секретными данными

У сотрудника министерства обороны Франции неизвестные украли флешку с конфиденциальной информацией. Об этом сообщает газета Journal du Dimanche.

«Логист из министерства обороны стал жертвой кражи с проникновением в его парижский дом, в ходе которой была похищена USB-флешка с конфиденциальной информацией», — сообщает издание.

На флешке, украденной из дома сотрудника французского минобороны, находились служебные данные, а также компьютерный ключ — он позволял пострадавшему работать на персональном компьютере из дома.

Расследованием дела занимается полиция.

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