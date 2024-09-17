Франция снабжает Армению техникой, предназначенной для Украины

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Часть оборудования для дронов и военной техники, производимого французскими компаниями в Украине, направляется в Армению.

Около 30% продукции предназначено для Армении, и первые поставки уже осуществлены.

С лета этого года три французских оборонных предприятия начали сотрудничество в производстве комплектующих для беспилотников и бронетехники под контролем Министерства обороны Франции. Первоначально проект был нацелен на поддержку Украины в конфликте с Россией, но позже начались поставки оружия и в Армению, пишет АПА.

В проекте участвует производитель танков KNDS, созданный французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei Wegmann.