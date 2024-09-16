Умер брат Майкла Джексона

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Певец и брат Майкла Джексона Тито умер в возрасте 70 лет.

Об этом сообщает американская газета Variety.

О кончине Тито сообщил Стив Мэннинг, друг семьи Джексонов. По его мнению, у Тито случился сердечный приступ во время поездки в Англию.

Он подчеркнул, что причина смерти официально не установлена. Журнал People подтвердил эту новость от племянника Тито, Сигги Джексона.

Тито был участником легендарной группы The Jackson 5 вместе с братьями Джеки, Джермейном, Марлоном и Майклом, который умер в 2009 году.