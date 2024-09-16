Сежурне рассказал об «ожиданиях» Франции от Азербайджана

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Франция ожидает от Азербайджана продвижения в мирных переговорах с Арменией до проведения Конференции ООН по климату COP29 в Баку.

Об этом министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

«Франция выступает за скорейшее подписание договора, который установит справедливый и стабильный мир, при уважении суверенитета, территориальной целостности двух стран. В этом весь смысл документа, подписанного в Алматы в 1991 г. В Праге общественности была представлена та же идея», – важно заявил Сежурне.

«Франция также содействует процессу делимитации границы между государствами на основе тех же принципов. В Париже считают, что Южный Кавказ должен стать регионом мира и сотрудничества», – отметил глава МИД.

«Армения хочет мира. Франция, международное сообщество хотят мира. Поскольку Азербайджан скоро примет COP29, на нем лежит ответственность: до мероприятия показать, что он искренне хочет достичь мира. Думаю, мы должны суметь быстро продвинуться в этом вопросе», – добавил министр.