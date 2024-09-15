Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото) |
ЦИК аннулировал результаты выборов в ряде округов |
Этап «Формулы-2» в Баку выиграл Ричард Верскоор (фото) |
Ильхам Алиев принял главу Ф-1, консультанта гонок и Наоми Кэмпбелл (фото) |
Баку: 15 сентября золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства |
106 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации |
Глава MI6 выступил с лекцией в Баку (фото) |
Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Главное Странности

Bild распространяет фейки о готовности Украины к «заморозке» войны

Bild распространяет фейки о готовности Украины к "заморозке" войны

Bild написал о якобы готовности Украины к «заморозке» войны. В ОП заявили, что издание распространило фейк.

Об этом сказал советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Bild не говорил», – приводит РБК его слова.

По словам Литвина, «Минск-3» или любой другой никто россиянам не подарит, потому что Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власть Украины об этом говорят.

«И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно США, потому что они способны обеспечить реализацию его наполнения», – добавил он.

Ранее издание Bild написало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США и представит свой план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

По данным журналистов, в плане Зеленского якобы фигурирует «готовность» Украины принять «локальное прекращение огня на определенных участках фронта» – и, таким образом, якобы временно «заморозить» ситуацию.

Теги:
Из этой рубрики
Bild распространяет фейки о готовности Украины к "заморозке" войны
Странности

Bild распространяет фейки о готовности Украины к «заморозке» войны

2024/09/15, 15:12
Однопартийцы Трампа собрали для Харрис более $35 млн
Странности

Однопартийцы Трампа собрали для Харрис более $35 млн

2024/09/15, 13:47
Мелания Трамп ополчилась против ФБР (видео)
Странности

Мелания Трамп ополчилась против ФБР (видео)

2024/09/15, 09:14
А что, так можно было? В Париже по примеру армян хотят присвоить архитектурный памятник Рима
Странности

А что, так можно было? В Париже по примеру армян хотят присвоить архитектурный памятник Рима

2024/09/13, 15:15
Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)
Странности

Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)

2024/09/13, 00:15
США пока не снимают ограничения на удары вглубь России
Странности

США пока не снимают ограничения на удары вглубь России

2024/09/12, 23:51
«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций
Странности

«Новая жизнь» обошлась японке в $170 тыс и множество пластических операций

2024/09/12, 23:09
Ереван увековечил имя террориста Гуляна — Баку необходимо реагировать
Странности

Ереван увековечил имя террориста Гуляна — Баку необходимо реагировать

2024/09/12, 17:25
В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку
Странности

В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку

2024/09/12, 12:36