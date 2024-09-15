Bild распространяет фейки о готовности Украины к «заморозке» войны

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Bild написал о якобы готовности Украины к «заморозке» войны. В ОП заявили, что издание распространило фейк.

Об этом сказал советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

«Bild распространил фейк. План победы Bild не видел, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто с Bild не говорил», – приводит РБК его слова.

По словам Литвина, «Минск-3» или любой другой никто россиянам не подарит, потому что Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власть Украины об этом говорят.

«И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно США, потому что они способны обеспечить реализацию его наполнения», – добавил он.

Ранее издание Bild написало, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие недели отправится в США и представит свой план победы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

По данным журналистов, в плане Зеленского якобы фигурирует «готовность» Украины принять «локальное прекращение огня на определенных участках фронта» – и, таким образом, якобы временно «заморозить» ситуацию.