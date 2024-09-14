Пилоту Формулы-1 презентовали азербайджанский ковер с его изображением

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ОАО «Азерхалча» преподнесло пилоту команды Red Bull на Формуле 1 Серхио Пересу ковер с его изображением, сообщили в пресс-службе «Азерхалча».

Перес является двукратным победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Отметим, что на территории проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1 организован национальный уголок, что является уникальным проектом, объединяющим традиционное искусство и спорт. Особое внимание здесь привлекает ковер с портретом двукратного победителя гонок, мексиканского пилота команды Red Bull Racing Серхио Переса. Ковер изготовлен из натурального шелка и шерсти и выполнен в рельефной технике 3D. На церемонии презентации ковра Серхио Перес поблагодарил всех за такой ценный подарок. Отметим, что на ковре отображен также логотип «Формулы-1».