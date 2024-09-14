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Полад Бюльбюльоглу стал обладателем Эрмитажной премии

Полад Бюльбюльоглу стал обладателем Эрмитажной премии

Послу Азербайджана в России Поладу Бюльбюльоглу вручена Эрмитажная премия.

Церемония вручения состоялась в Георгиевском зале Зимнего дворца в рамках X Санкт-Петербургского форума объединенных культур, сообщает АПА.

Эрмитажная премия учреждена оргкомитетом Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур и Государственным Эрмитажем в 2023 году. Вручается ежегодно двум ведущим, знаковым деятелям культуры – от России и из-за рубежа – за достижения в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога.

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