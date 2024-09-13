Таджиков предупредили об опасности работы в России

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Граждан Таджикистана предупредили об опасности работы в России.

Это связано с «негативным влиянием трудовой деятельности в стране на их здоровье», считает издание Asia-Plus.

Мигрантов из Таджикистана отнесли к одной из самых уязвимых групп населения. Как отмечает издание, некоторые факторы негативно влияют на их здоровье, например, им ограничен доступ к медицине, присутствуют языковой барьер и дискриминация.

По данным Asia-Plus, среди прибывающих на заработки граждан растет число ВИЧ-инфицированных и заболевших туберкулезом. Согласно материалу, в 2022 году около 19 процентов больных заразились туберкулезом во время пребывания и работы в других странах.