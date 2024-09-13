Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Татевик Григорян продолжается судебное заседание по делу бывшего министра юстиции, экс-председателя Конституционного суда Армении, судьи КС Грайра Товмасяна.
Пока Грайр Товмасян в своей речи обосновывал, почему возбужденное против него уголовное дело нужно прекратить, как и уголовное преследование, судья Татевик Григорян задремала. Об этом пишет «Панорама».
Задремавшую судью разбудили Товмасян и его адвокат Арам Орбелян, предложив прервать судебное заседание на несколько минут. Судья не согласилась, указав, что перерыв объявит позже.