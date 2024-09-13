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Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)

Судья не вынесла нудной тирады экс-главы КС Армении и заснула (видео)

В суде общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Татевик Григорян продолжается судебное заседание по делу бывшего министра юстиции, экс-председателя Конституционного суда Армении, судьи КС Грайра Товмасяна.

Пока Грайр Товмасян в своей речи обосновывал, почему возбужденное против него уголовное дело нужно прекратить, как и уголовное преследование, судья Татевик Григорян задремала. Об этом пишет «Панорама».

Задремавшую судью разбудили Товмасян и его адвокат Арам Орбелян, предложив прервать судебное заседание на несколько минут. Судья не согласилась, указав, что перерыв объявит позже.

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