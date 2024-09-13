На кинофестивале в Казани показали фильм о Гурбане Гурбанове

75 Просмотров

Полнометражный художественный фильм Али-Саттара Гулиева «Когда молчат стадионы» о жизни и футбольной карьере тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова был представлен во внеконкурсной программе «Россия – Исламский мир» в рамках XX Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар», сообщает Trend.

Фильм снят в 2023 году при поддержке министерства молодежи и спорта Азербайджана. Это фильм о карьере лучшего бомбардира в истории футбольной сборной Азербайджана и самого титулованного тренера страны Гурбане Гурбанове.