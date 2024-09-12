В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку

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У здания правительства в Ереване проходит акция протеста движения «Вместе», участники которой потребовали от премьера страны Никола Пашиняна отправиться на COP29 в Баку и поднять «вопрос возвращения армян в Азербайджан» наряду с другими темами.

По данным, в Азербайджане, в частности в Баку, проживают тысячи армян — более 40 тысяч человек, тогда как в Армении не проживает ни одного азербайджанца.

В конце 1980-х годов более 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Армении, что привело к полной этнической чистке азербайджанского населения с их исторических земель. Ранее они составляли значительное большинство на этих территориях.