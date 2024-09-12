ВСУ начали новое наступление в Курской области |
ЦАХАЛ провёл тайную операцию в Сирии и захватил иранских офицеров |
Байден и Стармер готовы 13 сентября принять решение, которое изменит ход войны |
Айхан Гаджизаде: Азербайджан в настоящее время проводит работу по прокладке коммуникаций через Иран |
ВС Армении снова устроили провокацию в направлении Нахчывана |
Армения хочет купить у Индии дополнительную партию артустановок ATAGS |
МИД отверг клеветническую кампанию ЕС против Азербайджана |
Еврокомиссар о транзите азербайджанского газа через Украину |
Баку помогает Киеву в переговорах с Москвой по крымским татарам |
Главное Странности

В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку

В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку

У здания правительства в Ереване проходит акция протеста движения «Вместе», участники которой потребовали от премьера страны Никола Пашиняна отправиться на COP29 в Баку и поднять «вопрос возвращения армян в Азербайджан» наряду с другими темами.

По данным, в Азербайджане, в частности в Баку, проживают тысячи армян — более 40 тысяч человек, тогда как в Армении не проживает ни одного азербайджанца.

В конце 1980-х годов более 250 000 азербайджанцев были изгнаны из Армении, что привело к полной этнической чистке азербайджанского населения с их исторических земель. Ранее они составляли значительное большинство на этих территориях.

Теги:
Из этой рубрики
В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку
Странности

В Ереване требуют от Пашиняна поехать в Баку

2024/09/12, 12:36
Патриарх Кирилл бьет тревогу из-за приближения Апокалипсиса
Странности

Патриарх Кирилл бьет тревогу из-за приближения Апокалипсиса

2024/09/12, 00:24
Трамп пригрозил певице с мировым именем за поддержку Харрис
Странности

Трамп пригрозил певице с мировым именем за поддержку Харрис

2024/09/11, 23:54
Ереван скрывает от оппозиции текст мирного договора с Баку
Странности

Ереван скрывает от оппозиции текст мирного договора с Баку

2024/09/11, 19:52
Окампо кружит в армянском танго
Странности

Окампо кружит в армянском танго

2024/09/11, 12:00
Азербайджанцу, ставшему героем в Новосибирске, отказали в российском гражданстве
Странности

Азербайджанцу, ставшему героем в Новосибирске, отказали в российском гражданстве

2024/09/10, 10:38
Россиянин подглядывал за квартирантками через скрытую камеру
Странности

Россиянин подглядывал за квартирантками через скрытую камеру

2024/09/10, 00:05
Симонян в замешательстве: зачем Азербайджану столько оружия?
Странности

Симонян в замешательстве: зачем Азербайджану столько оружия?

2024/09/09, 15:25
Фейковая история в иранском исполнении
Странности

Фейковая история в иранском исполнении

2024/09/09, 12:49