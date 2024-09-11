Ереван скрывает от оппозиции текст мирного договора с Баку

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Армянским оппозиционным депутатам сначала разрешили, а затем запретили ознакомиться с содержанием мирного договора с Азербайджаном.

Об этом заявил в парламенте представитель фракции «Айастан» Артур Хачатрян.

Четверо депутатов от оппозиции обратились с этим к властям, которые удовлетворили их просьбу, а затем внезапно отказали в доступе к тексту.

Ситуацию прокомментировал замглавы СНБ Армении Андраник Симонян.

«Доступ к информации, являющейся гостайной, регулируется законодательством. И госорганы, которые обладают секретными данными, вправе решать, в рамках каких процедур люди могут знакомиться с ними», – приводит «Спутник» его слова.