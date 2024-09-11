Окампо кружит в армянском танго

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Антиазербайджанская деятельность бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Окампо продолжается, несмотря на провальные попытки очернить Баку в глазах мирового сообщества. Вы только представьте, специалист в области международного права, прокурор Международного уголовного суда ведет себя словно дилетант, всячески игнорируя главный инструмент, регулирующий межгосударственные отношения. И какими только инициативами не фонтанировал аргентинский мачо, чтобы выставить Азербайджан угнетателем армян – и доклады строчил, и призывы озвучивал, и обращения рассылал, и мероприятия организовывал. Пустив в ход остатки своего обаяния, старый мухомор превращал любое инициированное им же мероприятие, посвященное «правам» карабахских армян, в пресловутое сборище по демонизации Азербайджана. Этому дедуле-правоведу не ведомо, судя по всему, что из себя представляет международное и гуманитарное право. Он с завидным упорством продолжает наступать на старые грабли, набивая шишки на украшенном густыми бровями лобешнике.

Создается не лишенное смысла впечатление, что у седого старца на склоне лет появилось необычное, но приносящее неплохую прибавку к пенсии хобби – защита «униженных и обездоленных армян».

Поиски прав и закона в пользу армян, некогда добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана, практически всегда заканчиваются для аргентинского юриста ничем, что, в принципе вполне логично и закономерно. Несмотря на все потуги Окампо относительно так называемых правовых вопросов армян, мигрировавших из Карабаха, практически все его инициативы традиционно перетекают в открытую антиазербайджанскую пропаганду. При этом господин Окампо не может привести ни одного факта в пользу своих утверждений и подзащитных страдальцев.

Кроме того, Окампо не считает нужным упомянуть об усилиях азербайджанской стороны по установлению мира в регионе и предоставлению армянам возможности стать подданными Азербайджанской Республики. Также без внимания юриста остались гуманитарные шаги, осуществленные Азербайджаном в отношении тех армян, которые приняли решение покинуть Карабахский регион. Окампо не вспомнил или сделал вид, что не вспомнил о том, какой ущерб нанесли те самые глубоко и бесповоротно несчастные армяне, сжигавшие дома и скот перед исходом. Руководствуясь мыслью «Да не достанься же ты никому», армяне, проживавшие в Карабахе, сжигали все, что не смогли забрать с собой.

Мы уже не говорим, о сотнях тысяч азербайджанцев, самое важное право на мирную жизнь которых нарушили армянские оккупанты. Прокурору почему-то нет до этого дела. Аргентинец не смог юридически обосновать ни одну свою претензию, в том числе домыслы о так называемой этнической чистке в отношении армян. Поскольку Окампо был прокурором МУС, то почему не рекомендовал армянам подать иск в суд?

За неимением чего-то складного и юридически весомого, Окампо тогда принялся призывать страны бойкотировать запланированный на ноябрь в Баку климатический саммит. Конечно, армян и их адвокатов сильно смущает, что Баку налаживает и укрепляет сотрудничество со странами ЕС.

Сейчас же, не желая угомониться, Окампо намеревается 13 сентября провести в Ереване встречу для обсуждения шагов по освобождению армянских «заключенных», удерживаемых в Баку. Дядечке все-таки стоит перечитать международное право…

«Армения остаётся под угрозой в ходе мирных переговоров», – говорится в письме армянам мира от бывшего прокурора МУС.

Луис Окампо также выразил негодование по поводу отсутствия ясности по безопасному возвращению «народа Нагорного Карабаха».

Негодовать не запрещено даже бывшим прокурорам МУС. Каким могло быть возвращение армян, проживавших в Карабахе, четко озвучило руководство Азербайджана. С чего вдруг для тех, кто был незаконно заселен в этот регион в последние годы из Ливана, Сирии и еще откуда-то, должны быть обеспечены гарантии со сторона Баку? Права, ровно такие же, как у всех остальных граждан Азербайджана, армян не устраивают, а другие им не положены… Кому не нравится, может жаловаться окампам, макронам и другим армяноведам. Все эти жалобы армянских плакальщиков сопровождаются лишь словами сочувствия, что, кстати, тоже не запрещено – на здоровье.

Говоря о частом среди армян упоминании МУС с пользой для себя, стоит напомнить, что Армения, будучи ярким примером двойных стандартов и нелогичных поступков, в пору активной борьбы за права покинувших Карабах хаев через бывшего прокурора МУС, внезапно сообщила, что не подписывала декларацию c поддержкой ордера МУС на арест Путина. Ереван сначала поставил подпись, а затем отозвал ее. По словам представителя МИД Армении, РА с самого начала не присоединилась к декларации. Римский статут, основополагающий документ МУС, республика ратифицировала в октябре 2023 года, а до этого предлагала Москве соглашение, которое предусматривает обход его требований.

Стоит отметить, что в день публикации первой версии декларации в списке подписантов были указаны 43 страны, включая Армению. Позже выяснилось, что в итоговой версии документа значатся 42 страны, в числе которых Армении нет.

Вот так Ереван сделал Окампо своей игрушкой в антиазербайджанской политике. Выжимавший из себя скупую прокурорскую слезу по убийцам азербайджанцев в Ходжалы автор термина «нагорно-карабахская этническая группа» будет выброшен на свалку «истории» «великой» Армении, как только появится новый и более энергичный проповедник клеветнических россказней.

Алла Зейдуллаева