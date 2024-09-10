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Россиянин подглядывал за квартирантками через скрытую камеру

Россиянин подглядывал за квартирантками через скрытую камеру

До четырёх лет колонии может грозить 46-летнему москвичу Сергею, который подглядывал за своими квартирантками через скрытые камеры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет SHOT.

Девушки, ставшие жертвами вуайериста, живут у него около полугода и раньше никаких странностей за хозяином не замечали. Сейчас обе находятся в шоке и не желают больше общаться с извращенцем, спешно ищут новое жильё.

Сергей задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Мужчина свою вину признал.

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