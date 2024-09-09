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В Азербайджане широко отметят 100-летний юбилей Наби Хазри

В Азербайджане широко отметят 100-летний юбилей Наби Хазри

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Народного поэта Азербайджана, общественного деятеля, лауреата Государственных премий Наби Хазри. Об этом сообщает «Азертадж».

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Народного поэта Наби Хазри, внесшего вклад в развитие азербайджанской литературы, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Наби Хазри.

2. Кабинету Министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

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