В Азербайджане широко отметят 100-летний юбилей Наби Хазри

68 Просмотров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея Народного поэта Азербайджана, общественного деятеля, лауреата Государственных премий Наби Хазри. Об этом сообщает «Азертадж».

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджана, в целях обеспечения проведения 100-летнего юбилея Народного поэта Наби Хазри, внесшего вклад в развитие азербайджанской литературы, постановляю:

1. Министерству культуры Азербайджана с учетом предложений Союза писателей Азербайджана подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Наби Хазри.

2. Кабинету Министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.