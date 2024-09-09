Нуланд призналась, что Украина вышла из Стамбульских соглашений после консультаций с американцами

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Украина вышла из Стамбульских соглашений с РФ после консультаций с американцами, следует из слов бывшей замгоссекретаря Виктории Нуланд.

Она заявила, что США и остальной Запад никак не участвовали в тех переговорах и не были в курсе, что там происходит. Но на определенном этапе Киев обратился «за консультацией» к западным союзникам.

Нуланд не говорит прямо, что они не одобрили сделку. Но, судя из ее слов, Украине она, по мнению США, была не выгодна, потому что ослабляла Киев в военном отношении.

«Турки предложили площадку, и нас даже не было в комнате. На самом деле, мы были не очень осведомлены о деталях сделки. … Но под конец переговоров украинцы захотели проконсультироваться о том, к чему вообще все идет», – рассказала Нуланд.

В ходе этих консультаций США, британцам «и всем остальным» стало ясно, что соглашение запрещало Украине иметь некоторые системы вооружений, что и было, по мнению бывшей чиновницы Госдепа, главным условием Путина.

«Путин мог получить эту полностью кастрированную, демилитаризованную Украину за бесценок», – заявила Нуланд.

«Украина, по сути, была бы ослаблена, как военная сила. При этом, аналогичных ограничений для России не было. От России не требовалось отступить. От нее не требовалось иметь буферную зону на границе с Украиной. Ей не запрещали держать на границе какое-либо вооружение. Поэтому в украинской делегации и вне ее стали задавать вопросы о том, хороша ли эта сделка. И именно в этот момент она распалась», – добавила она.