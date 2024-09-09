США заинтересованы в полезных ископаемых Украины, заявил сенатор Линдси Грэм

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Американский сенатор Линдси Грэм откровенно заявил о причинах поддержки Украины со стороны США.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Грэм отметил важность помощи Украине в борьбе с Россией и подчеркнул экономическую выгоду, которую Америка может получить от украинских ресурсов.

«Я восхищаюсь тем, что вы и ваша страна сделали. Вы пытаетесь остановить русских, чтобы нам не пришлось с ними воевать. Им не нужны американские войска. Им просто нужно оружие, чтобы освободить свою страну от ужасного вторжения. У них есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу нашей экономике», – заявил сенатор.