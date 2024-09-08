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Ученый: Кондиционеры делают лето еще более жарким

Ученый: Кондиционеры делают лето еще более жарким

Научный сотрудник Экосферы в Земельном институте Стэн Кокс призывает американцев отключить кондиционеры, отказавшись от их использования в течение 25 лет во время летнего сезона, чтобы бороться с изменением климата.

Он опубликовал в New York Times эссе «Я отказался от кондиционеров, и вы тоже можете», в котором утверждает, что из-за изменения климата «кондиционеры делают наше лето еще более жарким».

«Парниковые газы, создаваемые примерно 90 процентами американских домохозяйств, в которых установлены кондиционеры, означают, что их работа даже при плюсовой температуре усугубляет климатический кризис», – написал Кокс.

Ученый рассказал о радикальных мерах по сохранению прохлады летом, таких как использование спринклера для полива газонов и проведение большинства летних дней на крыльце, в парке или где-либо еще за пределами знойной жары своего дома.

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