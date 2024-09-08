За четыре года Байден провел в отпуске 532 дня

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Президент США Джо Байден менее чем за четыре года провел в отпуске 532 дня. Об этом сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что это составляет около 40% от 1326 дней, который Байден провел на посту главы Белого дома.

По данным Республиканского национального комитета, среднестатистическому гражданину Соединенных Штатов, который проводит в отпуске по 11 дней в году, необходимо около 48 лет, чтобы накопить такое количество выходных.

Издание подчеркивает, что бывшие президенты США Рональд Рейган и Барак Обама отдыхали только 11% из двух свои президентских сроков.