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Главное Странности

В Германии задумались о блокировке Telegram и Х

В Германии задумались о блокировке Telegram и Х

В нижней палате немецкого парламента предложили заблокировать соцсети за неподчинение европейским законам. В частности речь идёт о Telegram и Х. С данной инициативой выступил глава комитета бундестага по европейской политике от партии «Зелёных» Антон Хофрайтер.

«Социальные сети, которые отказываются соблюдать закон, должны быть привлечены к ответственности и, при необходимости, заблокированы», — слова Хофрайтера приводит медиагруппа Funke.

Политик конкретно упомянул Х и Telegram, предложив создать группу «виртуальных агентов», которые пользовались бы мессенджером для обнаружения возможных преступников. На этом Хофрайтер не остановился и предложил организовать европейское управление уголовных расследований и усилить европейскую прокуратуру.

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